В продаже появились ультраширокие мониторы Acer Nitro ED340CUR X0 и W0 с частотой до 240 Гц

Линейка игровых решений Acer пополнилась сразу двумя сверхширокоугольными изогнутыми мониторами: Nitro ED340CUR X0 и Nitro ED340CUR W0. Об этом CNews сообщил представитель Acer. Оба устройства выполнены в панорамном формате с соотношением сторон 21:9, диагональю 34 дюйма и радиусом изгиба 1500R, что обеспечивает максимальный охват поля зрения человека и глубокое погружение в игровой процесс или рабочую среду. Разрешение UWQHD гарантирует высокую четкость графики, а продвинутые частотные показатели делают новинки эффективным инструментом как для динамичных симуляторов, так и для масштабных стратегий.

Обе модели представлены в фирменном безрамочном стиле ZeroFrame, благодаря чему огромные 34-дюймовые панели визуально не перегружают рабочее пространство. Основные технические различия между модификациями кроются в скоростных параметрах матриц и мультимедийном оснащении: версия Acer Nitro ED340CUR X0 делает ставку на ультранизкий отклик и встроенную акустику, в то время как модификация Acer Nitro ED340CUR W0 предлагает повышенную частоту обновления до 240 Гц.

Скоростная подсистема новых мониторов разделена в зависимости от конкретных потребностей геймера. Модель Acer Nitro ED340CUR X0 предлагает частоту обновления до 200 Гц в сочетании с рекордно низким временем отклика в 0,5 мс (GtG), что сводит к нулю любые шлейфы и смазывания контуров при быстром движении объектов на экране.

В свою очередь, Acer Nitro ED340CUR W0 рассчитана на фанатов предельной плавности видеопотока — она обеспечивает частоту развертки 240 Гц, переводящую динамику на новый уровень, при времени отклика 1 мс (VRB). За плавность отображения без графических артефактов и разрывов кадра в обеих моделях отвечает технология AMD FreeSync Premium, которая осуществляет сквозную синхронизацию вывода между видеокартой и дисплеем.

Экраны в обеих новинках Acer Nitro построены на изогнутых VA-матрицах с радиусом кривизны 1500R. Этот изгиб разработан с учетом анатомии человеческого глаза, поэтому расстояние от зрачка до любой точки экрана остается неизменным, что снижает нагрузку на зрение при периферийном обзоре. Разрешение составляет 3440х1440 пикселей (UWQHD). Для понимания: тут на 35% больше экранного пространства по сравнению со стандартными панелями 16:9.

Также использование VA-технологии гарантирует глубокий черный цвет и высокий коэффициент статической контрастности, что обеспечивает детализированную проработку ночных сцен. Показатель яркости моделей равен 250 нит, а углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали позволяют видеть изображение одинаково хорошо даже сбоку. Вдобавок поддержка стандарта HDR10 расширяет цветовой диапазон и увеличивает реалистичность отображения световых эффектов, бликов и глубоких теней.

Возможности подключения новых мониторов Acer Nitro ED340CUR X0 и Acer Nitro ED340CUR W0 полностью идентичны и спроектированы под актуальное поколение видеокарт и игровых платформ. Каждая модель оснащена портами: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4.

Основное различие кроется в звуковом оснащении: модификация Nitro ED340CUR X0 получила аудиовыход на 3,5 мм и встроенную акустическую систему мощностью 2х2 Вт, которая позволяет обходиться без внешних колонок при просмотре роликов или прослушивании подкастов. Версия Nitro ED340CUR W0 лишена встроенных динамиков.

Оба монитора Acer Nitro ED340CUR поставляются на устойчивых эргономичных подставках, поддерживающих изменение угла наклона экрана в пределах от -5° до +20° для точной подстройки под положение пользователя. Сверхширокий формат панелей не накладывает ограничений на кастомизацию сетапа: на тыльной стороне мониторов предусмотрена стандартная монтажная площадка под настенные крепления или кронштейны VESA 100х100 мм, что позволяет полностью освободить поверхность стола.

Для сохранения здоровья глаз при длительном взаимодействии с большими экранами в обе модели Acer Nitro ED340CUR интегрирован комплекс защитных технологий, включающий в себя систему FlickerLess для устранения высокочастотного мерцания и BlueLightShield для снижения вредного излучения в синем спектре. Это предотвращает зрительную усталость во время ночных игровых или рабочих сессий без выраженного искажения цветовой палитры.

Благодаря соотношению сторон 21:9 и разрешению 3440х1440 пикселей обе новинки идеально подходят для автосимуляторов, масштабных RPG и стратегий, где широкий угол обзора дает реальное преимущество и усиливает эффект присутствия. Версия Acer Nitro ED340CUR X0 с откликом 0,5 мс станет отличным выбором для любителей быстрых экшенов, а модель Acer Nitro ED340CUR W0 на 240 Гц удовлетворит требования фанатов максимальной плавности.

Кроме того, ультраширокий формат делает эти мониторы полноценной заменой двухэкранным конфигурациям, что по достоинству оценят видеомонтажеры, стримеры и специалисты, работающие с многозадачными интерфейсами и длинными таймлайнами.

Монитор Acer Nitro ED340CUR W0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 25026 руб, а Acer Nitro ED340CUR X0 стоит от 24999 руб.