На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro XV270UP6

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro XV270UP6, ориентированный на пользователей, которым важны сочетание высокой производительности и доступной цены. Модель предлагает 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD, который обеспечивает высокую чёткость изображения, широкие углы обзора и насыщенные цвета. Благодаря этому монитор подходит для игр, офисных задач и мультимедиа.

Acer Nitro XV270UP6 сочетает минимализм в дизайне с игровой функциональностью, предлагая высокую частоту обновления до 144 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync. Это делает изображение плавным, а игровой процесс и работу с интерфейсами приложений максимально комфортными.

Acer Nitro XV270UP6 оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей (QHD), которое считается оптимальным балансом между чёткостью изображения и нагрузкой на систему. Картинка получается детализированной и четкой, что важно для работы с текстом, фото и монтажом, а в играх — для более чётких текстур и интерфейса без необходимости апгрейда видеокарты, как в случае с 4K.

Использование IPS-панели обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали — изображение остаётся корректным даже при взгляде сбоку. Кроме того, монитор поддерживает HDR10 для передачи более насыщенных оттенков и аккуратной работы со светом и контрастом. Заявленной яркости в 250 нит достаточно для комфортной работы при любом освещении.

Монитор Acer Nitro XV270UP6 поддерживает частоту обновления до 144 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс. Это обеспечивает плавное движение объектов в динамичных играх и минимизирует размытие изображения при быстром перемещении камер, что важно как для гейминга, так и для просмотра видео.

Также в устройстве реализована поддержка технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадров и задержки. Она повышает плавность изображения в играх и уменьшает нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях.

На корпусе Acer Nitro XV270UP6 расположен базовый набор портов: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм разъём для наушников или колонок. Это упрощает подключение игровых консолей, ПК и ноутбуков. При желании можно подключить сразу несколько гаджетов к монитору. Также в устройстве предусмотрены динамики 2x2 Вт для базового звукового сопровождения игр и видео.

Acer Nitro XV270UP6 выполнен в характерном для линейки Nitro геймерском дизайне: строгие формы, аккуратные акценты и внешний вид, который органично смотрится как в ПК-сетапе, так и рядом с консолями. Отдельно стоит отметить тонкие рамки ZeroFrame с трёх сторон — они почти не отвлекают от изображения и позволяют комфортно использовать монитор в мультиэкранных конфигурациях без заметных зазоров между панелями.

Комплектная подставка предлагает полный набор регулировок: изменение высоты до 150 мм над уровнем стола, наклона вперёд/назад в пределах -5°~25°, поворота влево/вправо на ±20°, а также перевод экрана в портретный режим. Дополнительно монитор совместим с креплениями VESA 100x100, поэтому его легко установить на стену или кронштейн. Такая эргономика упрощает настройку рабочего места под себя и делает монитор удобным для продолжительных игровых сессий и работы за компьютером.

Монитор оснащен внутренним блоком питания, что позволит визуально минимизировать количество проводов и кабелей в рамках рабочего пространства.

Acer Nitro XV270UP6 оснащён фирменными технологиями Flickerless и BlueLight Shield, которые направлены на повышение комфорта при длительной работе за экраном. Первая устраняет мерцание подсветки, снижая нагрузку на зрение при многочасовой работе, играх или просмотре контента, особенно в вечернее время. Вторая — уменьшает уровень вредного синего спектра света, который может вызывать усталость глаз и дискомфорт при долгом использовании монитора.

Acer Nitro XV270UP6 идеально подходит для казуального и соревновательного гейминга, работы с графикой и редактирования видео на базовом уровне, а также для офисной работы, учёбы и повседневного использования. Монитор обеспечивает плавное изображение, насыщенные цвета и комфорт для глаз даже при долгих сессиях.

Монитор Acer Nitro XV270UP6 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 17227 руб.

