На российском рынке представлен ультратонкий 27-дюймовый монитор Acer Nitro KG273UW2 с IPS-матрицей и частотой обновления 240 Гц

На российском рынке представлен новый ультратонкий геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2, рассчитанный на пользователей, которым важны высокая скорость, чёткая картинка и универсальность в повседневных сценариях. Диагональ 27 дюймов и разрешение QHD формируют оптимальный баланс между детализацией изображения и нагрузкой на видеокарту, что делает модель актуальной как для киберспортивных дисциплин, так и для современных ААА‑проектов.

Модель входит в серию Nitro KG3, которая ориентирована на динамичные игры и быстрый отклик без лишних компромиссов. Минималистичный, но агрессивный внешний вид с тонкими рамками ZeroFrame подчёркивает игровую направленность Acer Nitro KG273UW2, при этом монитор органично вписывается и в офисное рабочее пространство для повседневных задач.

Acer Nitro KG273UW2 оснащён IPS‑панелью, обеспечивающей стабильную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° без искажений по горизонтали и вертикали. Такое решение особенно важно при длительной работе за экраном, совместном просмотре контента или использовании монитора в качестве основного дисплея для универсальных задач.

Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) на 27‑дюймовой диагонали обеспечивает высокую детализацию и чёткое отображение самых мелких деталей. Интерфейсы игр, элементы системы, текст и графика выглядят аккуратно и читаемо, что важно как в соревновательных играх, так и при работе с документами, браузером и мультимедийным контентом.

Одной из ключевых особенностей Acer Nitro KG273UW2 является высокая частота обновления до 240 Гц при подключении по DisplayPort или 144 Гц при использовании HDMI. Это обеспечивает максимально плавное отображение движения, снижает размытие в динамичных сценах и даёт ощутимое преимущество в быстрых жанрах — шутерах, гонках и файтингах.

Вдобавок монитор Acer Nitro KG273UW2 предлагает время отклика в 0,5 мс, что позволяет существенно сократить шлейфы и задержки при отображении быстро движущихся объектов. Такое сочетание высокой частоты обновления и быстрого отклика делает модель подходящей для соревновательного гейминга.

Дополняет весь этот набор геймерских функций поддержка технологии AMD FreeSync Premium. Она синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадров и микрофризы. Это особенно заметно при нестабильном FPS. В результате такое решение повышает комфорт во время длительных игровых сессий.

Матрица в мониторе Acer Nitro KG273UW2 охватывает 99% цветового пространства sRGB и отображает 1,07 млрд цветов, что позволяет использовать его для работы с графикой и прочих дизайнерских задач. Также панель поддерживает стандарт HDR10, а максимальная яркость достигает 250 нит. Режим HDR улучшает контрастность и глубину изображения, делая сцены более насыщенными и выразительными, особенно в современных играх и видео.

Для подключения источников изображения в Acer Nitro KG273UW2 предусмотрен расширенный набор портов, включая: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход для наушников или внешней акустики. Такой сет интерфейсов позволяет одновременно использовать ПК, современные игровые консоли или ноутбуки без постоянного переподключения кабелей. Также в корпус встроены динамики мощностью 2x 1 Вт.

Монитор Acer Nitro KG273UW2 выполнен в ультратонком формфакторе с минимальными рамками ZeroFrame по трём сторонам. Толщина корпуса составляет всего 7,2 мм. Облегченная, компактная, но при этом надежная подставка с возможностью регулировки наклона вперёд/назад в пределах -2°~13° не отнимет много места на рабочем пространстве. Также предусмотрена поддержка VESA 75x75, что позволяет установить устройство на кронштейн или настенное крепление. Отсутствие массивных рамок делает модель удобной для мультиэкранных конфигураций.

Для снижения нагрузки на глаза Acer Nitro KG273UW2 оснащён фирменными технологиями Flickerless и BlueLight Shield. Они уменьшают мерцание подсветки и уровень вредного синего свечения, обеспечивая более комфортную работу и игровые сессии при длительном использовании монитора.

Acer Nitro KG273UW2 рассчитан на универсальное применение: он одинаково хорошо подходит для соревновательного гейминга, повседневной работы и просмотра мультимедиа. Высокая частота обновления до 240 Гц и минимальный отклик делают его оптимальным для шутеров и динамичных игр, а QHD-разрешение и IPS-матрица с широкими углами обзора позволяют комфортно работать с документами, браузером, графикой и видео. Монитор также подходит для подключения игровых консолей и использования в качестве основного экрана в своём сетапе.

Монитор Acer Nitro KG273UW2 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 19760 руб.