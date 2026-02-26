На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3

На российском рынке появился Acer Nitro ED320QUS3 — крупный изогнутый игровой монитор, предназначенный для пользователей, которым важны эффект погружения, высокая плавность изображения и универсальность в повседневных сценариях. Диагональ 31,5 дюйма и разрешение QHD формируют комфортное рабочее пространство, которое подходит как для динамичных игр, так и для регулярной работы за компьютером.

Модель входит в линейку Nitro и выполнена в характерном для серии сдержанном стиле с минимальными геймерскими элементами: тонкие рамки ZeroFrame, матовое чёрное исполнение и акцент на максимальную практичность. Изогнутая форма экрана усиливает вовлечённость в происходящее на экране и снижает утомляемость при длительном использовании.

Главная особенность Acer Nitro ED320QUS3 — экран с кривизной 1500R, который охватывает поле зрения пользователя, создавая более естественное восприятие изображения. Такой радиус изгиба особенно заметен на 32‑дюймовой диагонали, благодаря чему периферийные зоны экрана всегда остаются в фокусе. Это положительно влияет как на игровой процесс, так и на работу с таблицами, таймлайнами и несколькими окнами одновременно.

Разрешение монитора Acer Nitro ED320QUS3 — 2560x1440 пикселей (2K/QHD). Оно обеспечивает оптимальный баланс между чёткостью и производительностью: QHD позволяет получить детализированное изображение, при этом не предъявляя чрезмерных требований к видеокарте. Формат 16:9 остаётся универсальным для игр, просмотра видео и большинства рабочих приложений.

Монитор Acer Nitro ED320QUS3 поддерживает частоту обновления до 180 Гц через DisplayPort и до 144 Гц через HDMI. Повышенная частота делает движение объектов более плавным, снижает размытие и улучшает контроль в динамичных играх. Это преимущество заметно не только в киберспортивных дисциплинах, но и при обычной навигации по интерфейсу системы или при скроллинге веб-страниц, документов и прочих системных элементов.

Заявленное время отклика составляет 1 мс, что позволяет снизить эффект шлейфов в быстрых сценах, а поддержка технологии AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления экрана с видеокартой, устраняя разрывы кадров и подёргивания изображения. Это повышает визуальный комфорт и стабильность картинки.

В основе Acer Nitro ED320QUS3 используется VA‑панель с высокой статической контрастностью 3500:1. Она обеспечивает глубокий чёрный цвет и более выразительные тени, что особенно заметно в тёмных сценах игр и фильмов. Цветопередача остаётся стабильной, а изображение выглядит насыщенным даже при повседневной офисной работе.

Монитор Acer Nitro ED320QUS3 поддерживает стандарт HDR10 и предлагает яркость до 250 нит. Этого достаточно для комфортной работы при дневном свете, искусственном освещении или в полной темноте. Технология HDR расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а тёмные — более детализированными. В играх и видео это добавляет глубины изображению и делает сцены более выразительными.

Acer Nitro ED320QUS3 оснащён расширенным набором интерфейсов для подключения сразу нескольких устройств. На корпусе расположены порты: 2x HDMI 2.0 и 1x DisplayPort 1.4, что позволяет использовать монитор одновременно с ПК, игровыми консолями и другими источниками сигнала. Встроенные стереодинамики мощностью 2x2 Вт подходят для просмотра фильмов или прослушивания подкастов без необходимости подключения внешней акустики. Также предусмотрен аудиовыход для наушников или колонок.

Монитор Acer Nitro ED320QUS3 выполнен в минималистичном стиле с тонкими рамками по трём сторонам ZeroFrame. Комплектная подставка выполнена рассчитана на максимальную устойчивость с сохранением компактности на рабочем столе. При этом она позволяет регулировать наклон вперёд/назад в пределах -5°~20°. Кроме того, монитор поддерживает стандарт VESA 100x100, что позволяет установить его на настенное крепление или кронштейн.

Как и во многих других мониторах Acer, в Nitro ED320QUS3 предусмотрены фирменные инструменты защиты зрения. Для комфортной длительной работы монитор задействует технологию Flickerless — она уменьшает мерцание, снижая нагрузку на глаза. А BlueLight Shield снижает уровень синей компоненты, которая негативно влияет на зрение. В совокупности эти технологии снижают вредное воздействие на глаза при многочасовых игровых сессиях, работе с документами или просмотре видео.

Acer Nitro ED320QUS3 оптимально подходит для динамичных игр — шутеров, гонок и киберспортивных тайтлов, где важны высокая частота обновления 180 Гц, плавность картинки и изогнутый экран для максимального погружения. При этом монитор уверенно справляется с повседневными задачами: работой с несколькими окнами, просмотром фильмов и сериалов, базовым монтажом и стримингом благодаря QHD-разрешению, высокой контрастности VA-матрицы и поддержке HDR10.

Монитор Acer Nitro ED320QUS3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23660 руб.