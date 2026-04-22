На российском рынке доступен игровой 27-дюймовый монитор с частотой 200 Гц

Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro VG270UX1. Модель получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2K QHD, частоту обновления до 200 Гц и минимальное время отклика в 0,5 мс. Такое сочетание характеристик позволяет позиционировать монитор как решение для геймеров и творческих людей, которым важна точная цветопередача и высокая плавность изображения.

Модель Nitro VG270UX1 сочетает строгую геометричность и игровую эстетику с высокой функциональностью. Минималистичный дизайн с футуристичными элементами позволяет вписать Acer Nitro VG270UX1 в любое пространство — от современных офисов в стиле хай-тек до обычной квартиры домашнего использования.

Монитор Acer Nitro VG270UX1 оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей (QHD) и стандартным соотношением сторон 16:9. IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора до 178° по вертикали и горизонтали без искажения цвета и контрастности. Это особенно важно для работы с цветами или при использовании нескольких мониторов.

Дисплей Acer Nitro VG270UX1 отображает свыше 1,07 млрд цветов и охватывает 90% цветового пространства DCI-P3, благодаря чему эта модель подходит для редактирования фото или других дизайнерских задач. Показатель контрастности в 1000:1 обеспечивает глубокие тёмные оттенки и чистые светлые участки. При этом запаса яркости в 250 нит хватает для комфортной работы при любом освещении. Дополнительно в мониторе реализована поддержка HDR10, расширяющая динамический диапазон и улучшающая детализацию светлых и тёмных областей. В играх и фильмах это создаёт более реалистичное и насыщенное изображение.

Монитор Acer Nitro VG270UX1 также предлагает высокую частоту обновления в 200 Гц и время отклика в 0,5 мс (GTG). В совокупности эти характеристики обеспечивают отсутствие размытых изображений и задержек в быстрых игровых сценах. Любые действия на экране реагируют мгновенно, что даёт преимущество в шутерах, гонках и киберспортивных играх. Высокая скорость матрицы также повышает удобство при работе с интерфейсами и анимацией.

Кроме того, Acer Nitro VG270UX1 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует кадры с видеокартой и устраняет разрывы изображения. Это гарантирует безупречную плавность динамичных сцен даже при резких поворотах камеры. В сочетании с быстрым откликом технология позволяет полностью погрузиться в процесс, не отвлекаясь на визуальные артефакты.

На корпусе Acer Nitro VG270UX1 расположен расширенный набор портов: 2x HDMI 2.0 и 1x DisplayPort 1.4. Это позволяет подключать сразу несколько ПК, ноутбуков и игровых консолей одновременно. Также в монитор встроены стереодинамики мощностью 2x 2 Вт, а для подключения внешней акустики или наушников предусмотрен аудиовыход 3,5 мм.

Подставка монитора Acer Nitro VG270UX1 регулируется по наклону в пределах -5°~25°, создавая удобный угол обзора и снижая нагрузку на шею и спину. Вдобавок предусмотрено крепление VESA 100x100 мм, которое позволяет использовать альтернативные подставки или настенные решения. А благодаря тонким рамкам дизайна ZeroFrame, модель можно вписать в сетап из нескольких мониторов.

Как и все мониторы бренда, Acer Nitro VG270UX1 оснащён фирменными технологиями защиты зрения. В частности, тут реализованы Flickerless для устранения мерцания и BlueLight Shield для фильтрации вредной синей компоненты света, что снижает усталость глаз. Дополняет всё это антибликовое покрытие, которое повышает комфорт при ярком освещении и длительных игровых сессиях, позволяя сосредоточиться на изображении.

Монитор Acer Nitro VG270UX1 станет отличным выбором для геймеров, которым важна скорость и плавность изображения, а также для дизайнеров, офисных сотрудников и создателей контента, которые ценят точность цветопередачи и широкие углы обзора. Он подходит для работы с графикой, анимацией, просмотром фильмов и киберспортивными дисциплинами, делая его универсальным инструментом для дома и офиса.

Монитор Acer Nitro VG270UX1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 15899 руб.