На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro ED273US3, предназначенный для самых широких слоев геймерского сообщества. Модель позиционирована как сбалансированное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение между современными техническими характеристиками и стоимостью.

Новинка построена на изогнутой VA-матрице диагональю 27 дюймов с разрешением QHD (2560×1440), которая отличается высокой частотой обновления (до 180 Гц) и временем отклика 1 мс (с использованием технологии Visual Response Boost, VRB). Заявленные параметры позволяют достичь баланса между нагрузкой на графический адаптер и детализацией изображения. Внешнее оформление новинки выполнено в стиле ZeroFrame, с минимальной толщиной рамок вокруг экрана.

Основные преимущества модели определены изогнутой VA-панель с разрешением QHD (2560×1440), которая при диагонали 27 дюймов обеспечивает оптимальную плотность пикселей. Это гарантирует высокую детализацию изображения как в игровых приложениях, так и при работе с мультимедийным контентом. Широкоформатное соотношение сторон создает комфорт при игровых сессиях и удобство при работе.

Высокая частота обновления обеспечивает создание плавного и отзывчивого изображения, что особенно важно в динамичных игровых сценах, например, в шутерах от первого лица. Время отклика пикселя составляет всего 1 мс (VRB), что критично в играх с высокой динамикой для быстрой реакции и точного прицеливания.

Цветовой охват в 72% пространства NTSC достаточен для реалистичной цветопередачи. Углы обзора высокие – 178° по горизонтали и по вертикали. Выразительность изображения усиливается благодаря высокой контрастности: статическая – 5000:1, динамическая – 100 М:1.

Для удобства подключения различных источников сигнала монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4. При подключении по HDMI доступная частота обновления достигает 144 Гц, по DisplayPort – 180 Гц. Поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивает бесшовное взаимодействие с игровыми ПК и консолями, полностью устраняя разрывы кадра (tearing) и минимизируя задержки (stuttering), гарантируя стабильный и плавный игровой процесс даже при колебаниях частоты кадров.

Современные требования к защите зрения реализованы в комплексе фирменных решений Acer VisionCare, включающем:

Современные требования к защите зрения реализованы в комплексе Acer VisionCare. Он включает технологии Acer Flickerless и Low Dimming для устранения мерцания, Acer BlueLight Shield для снижения синего излучения, а также антибликовое покрытие Acer ComfyView.

Подставка Nitro ED273US3 обеспечивает регулировку угла наклона в диапазоне от –5° до +20°. Наличие стандартного крепления VESA (75×75 мм) даёт возможность установить устройство на альтернативные кронштейны или стойки. Дополнительные практические преимущества включают встроенные стереодинамики и аудиовыход 3,5 мм для подключения внешних акустических систем. Блок питания внешний, что позволило сделать монитор более легким и изящным.

Монитор Acer Nitro ED273US3 можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 15999 руб.