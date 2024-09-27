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Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL

Российскими ритейлерами начаты продажи игрового монитора Acer Nitro VG270KLbmiipx с диагональю экрана 27 дюймов и 4К-разрешением. IPS-матрица новинки с плотностью пикселей 163 ppi работает с частотой обновления 60 Гц и обеспечивает время отклика 4 мс. Монитор помещен в корпус с ультратонкими рамками ZeroFrame, который выполнен из черного пластика с глянцевыми и матовыми элементами.

Основные характеристики Nitro VG270KLbmiipx: диагональ 27 дюймов, формат 16:9, разрешение UltraHD (3840x2160), матрица IPS, частота обновления 60 Гц, время отклика 4 мс, пиковая яркость 350 кд/м², сертификаты HDR 10, поддержка AMD FreeSync.

Широкоформатный 4К-монитор с углами обзора 178 градусов по обоим направлениям отличает высокое значение цветового охвата – 99% цветового пространства sRGB. В сочетании с показателями контрастности – статическая 1 000:1 и динамическая 100 M:1 – и поддержкой HDR 10, это позволяет Nitro VG270KL реалистично отображать сцены в играх, фотографии и видео.

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Acer
Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL

Nitro VG270KL использует для подключения к источникам сигнала два распространенных интерфейса: один разъем Display Port версии 1.4 и два HDMI версии 2.1. Поддержка AMD FreeSync оптимизирует взаимодействие с видеокартой компьютера.

Монитор получил встроенную аудиосистему (два динамика по 2 Вт каждый). Аналоговый аудиовыход (jack, 3,5 мм) позволит подключать наушники, гарнитуры и прочие аудиоустройства.

Стойка Nitro VG270KL менять наклон монитора в пределах от -5 до +20 градусов. При желании монитор можно устанавливать на альтернативные стойки – новинка получила разъем VESA (100x100).

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Безопасность

В Nitro VG270KLbmiipx реализован полный набор фирменных технологий Acer, созданных для защиты зрения пользователя и особо актуальных при длительном использовании монитора. Комплекс, получивший название Acer VisionCare 2.0, включает четыре технологии.

Acer ComfyView разработана для создания антибликового покрытия дисплея. Acer BlueLightShield Pro уменьшает интенсивность синего излучения при сохранении качества цветопередачи. Acer Flickerless подавляет мерцание, возникающее при работе IPS-матрицы, а Low-dimming – от LED-подсветки.

Монитор Nitro VG270KLbmiipx уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 31 999 руб.

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