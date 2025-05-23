На российском рынке появились ультратонкие мониторы Acer SA2

На российском рынке представлены три модели мониторов Acer серии SA2 Ultra Slim: SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi. Эти устройства сочетают в себе элегантный ультратонкий дизайн, качественные IPS-панели, стандартные наборы интерфейсов для подключения и высокую частоту обновления экрана по доступной цене.

Мониторы серии SA2 Ultra Slim отличаются ультратонким профилем, что придает им современный и стильный вид. Все три модели также могут похвастаться безрамочным дизайном ZeroFrame, который обеспечивает максимальную площадь экрана и минимальные отвлекающие рамки со всех сторон. Такое решение особенно полезно при использовании сетапа из нескольких мониторов.

Корпуса и ножки у Acer SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi — матовые. Поэтому они меньше подвержены появлению царапин и прочих следов эксплуатации. Подставка у всех трех новинок занимает минимум места на столе. Она позволяет регулировать степень наклона в пределах от -5° до 15°. При желании мониторы можно разместить на кронштейне с помощью крепления VESA. Такой дизайн позволяет новым мониторам серии SA2 Ultra Slim органично вписаться в любой интерьер.

Модели SA272G0bip и SA272G0bi оснащены 27-дюймовыми IPS-матрицами с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Панель обеспечивает широкие углы обзора в 178° и хорошую цветопередачу (16,7 млн цветов). Также IPS-матрица гарантирует, что цвета не будут искажаться при малейшем отклонении от центра экрана. Модель SA242YG0bi предлагает 23.8-дюймовый экран с аналогичными характеристиками, что делает ее отличным выбором для компактных рабочих пространств.

Особое внимание в этих моделях уделено плавности изображения и быстрой реакции. Все три новинки поддерживают частоту обновления до 120 Гц и время отклика 1/4 мс, что обеспечивает плавное отображение движущихся объектов и минимальное размытие. Технология FreeeSync помогает устранить разрывы изображения и задержки, обеспечивая комфортную работу, игры и просмотр мультимедиа.

Устройства серии SA2 Ultra Slim отлично подойдут для работы с документами, веб-серфингом, игр и даже для базовой обработки фотографий и видео. Это универсальные модели, которые охватывают огромный спектр задач.

Acer SA272G0bip предлагает минималистичный набор разъемов: один HDMI 1.4 и один DisplayPort 1.2. Каждый поддерживает вывод сигнала с частотой обновления до 120 Гц. Модели Acer SA272G0bi и Acer SA242YG0bi оснащены портами HDMI 1.4 и VGA, обеспечивая гибкость подключения к различным устройствам, например, специализированным терминалам. Однако максимальной развертки можно добиться только при подключении источника ввода по HDMI. Кроме того, эти мониторы можно использовать как со старыми, так и с новыми компьютерами.

Мониторы Acer SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi оснащены фирменными технологиями Acer VisionCare, включая BlueLight Shield, Flickerless, Low Dimming и ComfyView, которые снижают нагрузку на глаза, устраняют эффект мерцания, снижают интенсивность синего света и обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе за экраном.

Мониторы серии SA2 Ultra Slim также соответствуют стандартам энергоэффективности и экологичности, что подтверждается наличием сертификатов Acer EcoDisplay. Это делает их не только экономичными в использовании в плане энергопотребления, но и безопасными для окружающей среды.

Acer SA272G0bip можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 11100 руб., стоимость Acer SA272G0bi составляет от 10900 руб., а Acer SA242YG0bi — от 9600 руб.