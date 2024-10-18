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Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России

На российский рынок поступил игровой монитор Nitro XV272UF3 с высокой частотой обновления экрана – 300 Гц. IPS-матрица новинки c с разрешением Quad HD получила время отклика до 0,5 мс.

Основные характеристики Nitro XV272UF3: диагональ 27 дюймов; формат 16:9; матрица IPS; разрешение Quad HD 2560x1440; частота обновления переменная, до 300 Гц; время отклика 0,5 мс; пиковая яркость 400 кд/м²; сертификаты VESA DisplayHDR 400; поддержка AMD FreeSync Premium.

Монитор выполнен в традиционном дизайне с тонкими рамками ZeroFrame. Плоский дисплей модели Nitro XV272UF3, построенный на IPS-матрице получил соотношение сторон 16:9, яркость в 400 нит и углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

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Acer
Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России

Nitro XV272UF3 наделен высокими показателями контрастности – статическая 1000:1 и динамическая 100M:1, а также цветовым охватом в 99% цветового пространства sRGB. Новинка поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400, оптимизирующий отображение контрастных сцен, что актуально как для игр, так и для просмотра любого медиа-контента.

Плотность пикселей составляет 109 ppi, что обеспечивает высокую детализацию изображения.

Nitro XV272UF3 получил разъемы Display Port 1.4х1 и HDMI 2.1х2, причем частота обновления экрана 300 Гц доступна при подключении к любому порту. Поддержка AMD FreeSync Premium обеспечит оптимальное взаимодействие с видеокартой компьютера, адаптируя частоту монитора под кадровую частоту видеокарты, что исключает «срывы» изображения.

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техника

Штатная стойка предоставит пользователю возможность менять высоту расположения монитора в пределах 150 мм, отклонять его в пределах от -5 до +25 градусов и поворачивать на 20 градусов влево-вправо. Монитор поддерживает разъема VESA 100x100, допускающий установку на альтернативные стойки. Nitro XV272UF3 получил встроенную стереосистему с двумя динамиками по 2 Вт, возможность проводного подключения аудиоустройств через аналоговый выход 3,5 мм и встроенный блок питания.

Мониторы Acer получают набор фирменных технологий для защиты зрения пользователя. Поверхность экрана Nitro XV272UF3 – матовая, а антибликовое покрытие выполнено по технологии Acer ComfyView. Технология Acer BlueLightShield Pro создана для снижения пиковых значений синего излучения, но при этом корректность цветопередачи будет сохранена. Также в новинке реализованы две технологии подавления мерцания и избыточной яркости экрана: Flickerless и Low-dimming. Комплект из этих четырех технологий – Acer VisionCare 2.0 – делает нахождение за монитором комфортным для пользователя даже при долгих игровых сессиях или при длительном решении рабочих либо творческих задач.

Монитор Nitro XV272UF3 доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 42000 руб.

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