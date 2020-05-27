Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается легким и тонким корпусом с IPS-экраном и мощной начинкой, которая позволит современным пользователям с комфортом играть, работать, и заниматься любимыми хобби, оставаясь максимально мобильными. Также ноутбук оснащен поддержкой USB-C, новейшего протокола Wi-Fi 6 (802.11ax) и клавиатурой с подсветкой, которая поможет не напрягать зрение даже в условиях слабого освещения.

Корпус новинки выполнен из немаркого и прочного темного пластика, что позволило снизить вес устройства до 2,15 кг при толщине всего в 22,9 мм. Тонкие рамки вокруг достаточно большого 15,6-дюймового экрана помогли добиться соотношения дисплея к корпусу в 81,61%, при этом современная матрица IPS обеспечивает углы обзора в 170 градусов и высокий уровень детализации изображения благодаря разрешению Full HD (1920х1080).

Также новинка отличается качественной цветопередачей и поддержкой технологий Acer Color Intelligence и Acer Exacolor, а от усталости глаз во время длительных игровых сессий пользователя защитит технология Acer Bluelightshield, которая борется с вредным излучением в синей части спектра.

Новый Aspire 7 должен легко справляться не только с современными играми, но и с рабочими приложениями и софтом для занятия любимыми хобби пользователя, поэтому инженеры Acer серьезно подошли к его аппаратной части. Поддержка современных процессоров AMD Ryzen 3000 и Intel Core девятого поколения вплоть до i7-9750H, а также мощных видеокарт Nvidia Geforce GTX 1650 или GTX 1650 Ti обеспечивает отличную производительность. При этом 16 ГБ ОЗУ можно расширить до 32 ГБ для самых требовательных приложений и быстрой загрузки уровней в играх, а под хранение данных пользователя в ноутбуке предусмотрен скоростной твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью до 1 ТБ.

Новый Acer Aspire 7 отличается легким и тонким корпусом с IPS-экраном и мощной начинкой

Также создатели ноутбука позаботились и о комфорте пользователя — новинка оборудована клавиатурой с подсветкой для работы и гейминга даже при слабом освещении, а ресурса батареи хватит на полноценный рабочий (или выходной) день — от одного заряда ноутбук способен проработать до 10 часов.

Большая часть данных сейчас передается и получается при помощи беспроводных сетей Wi-Fi, поэтому высокая скорость и минимальная задержка — лучшие друзья пользователя, тем более что современные многопользовательские игры очень требовательны к этим параметрам. Acer Aspire 7 оборудован двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии MU-MIMO, который обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 или 5 ГГц, скорость в три раза выше, чем Wi-Fi 5 и значительное снижение задержки.

На случай подключения внешних гаджетов, например, смартфона, планшета для рисования, геймерского джойстика или внешнего накопителя, новинка оснащена скоростным портом USB Type-C, портом HDMI для подключения внешних мониторов, а также двумя портами USB 3.2 и одним — USB 2.0. Также ноутбук оборудован встроенной веб-камерой для видеоконференций с разрешением 1280х720, двумя микрофонами и двумя стереодинамиками, которые обеспечивают отличное качество звука во время общения с коллегами по работе или товарищами по команде в сетевой игре. Система работает под управлением современной ОС Windows 10.

Ноутбук Acer Aspire 7 уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 49990 руб.