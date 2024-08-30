Широкоформатный сенсорный монитор Acer UT272U

В продажу поступил сенсорный монитор Acer UT272U, построенный на IPS-матрице с соотношением сторон 16:9. Новинка получила безрамочный дизайн ZeroFrame и опору, позволяющую располагать монитор с наклоном от -15° до +70°. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer UT272Ubmipzx: диагональ 27 дюймов; разрешение 2,5К 2560x1440; матрица IPS; сенсорный экран до 10 точек одновременного касания; частота обновления 75 Гц; реакция пикселя 4 мс (G to G); яркость до 360 кд/м²; цветовой охват 75% NTSC; поддержка AMD FreeSync; безрамочный дизайн ZeroFrame; прочие особенности: разъем VESA 100х100,регулировка угла наклона -15°/+70°, встроенные хаб (2 х USB-A), стереосистема (2 х 1,5 Вт) и аудио-разъем (minijack, 3.5 мм).

Широкоформатный Acer UT272U диагональю 27 дюйма построен на IPS-матрице с разрешением 2560x1440 и соотношением сторон 16:9. Яркость 360 кд/м, высокая контрастность (статическая – 1:1000, динамическая – 1:100М) сочетаются с поддержкой HDR10 и цветовым охватом 75% NTSC.

Основная особенность Acer UT272U - сочетание экрана большой диагонали высокого разрешения и сенсорной панели, распознающей до десяти касаний одновременно.

Для подключения к компьютеру монитор получил оба распространенных интерфейса – DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. Поддержка AMD FreeSync оптимизирует взаимодействие монитора с видеокартой ПК.

В новом мониторе реализованы технологии VisionCare, комплекса, снижающего нагрузку на зрение пользователя. В комплекс входят Acer ComfyView для уменьшения бликов, Acer BlueLight Shield для удаления избыточного синего свечения, Acer Flickerless и Acer Low Dimming, уменьшающие мерцание матрицы и подсветки, соответственно.

Штатная опора Acer UT272U оптимизирована для наклона корпуса в широких пределах: от -15° до +70°. Углы обзора матрицы – 178° по вертикали и по горизонтали.

Устанавливать Acer UT272U на альтернативные стойки и крепления позволит разъем VESA 100х100. Есть встроенный USB-хаб, стереосистема (2 х 1.5 Вт) и jack-разъем (3.5 мм) для опционального подключения наушников и других внешних аудиоустройств.

Монитор Acer UT272Ubmipzx доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 46 990 руб.