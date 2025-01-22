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Мобайл Информ MIG S Защищенный планшет



22.01.2025 Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М» 1
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Мобайл Информ MIG S и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 59 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 7
Inform GmbH 46 6
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
Mali 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Apple Inc 12103 1
Intel Corporation 12197 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ДОК 828 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Linux Foundation 185 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24127 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4752 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25340 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8127 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9599 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12540 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1898 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1330 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24123 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19291 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27375 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3463 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6400 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65982 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 998 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27848 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50420 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
ARM - Advanced RISC Machine 437 2
Наушники - Headphones 4000 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 162 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 489 2
Google Android 13994 6
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 18 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4971 4
Linux OS 9940 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 2
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 15 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 31 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 2
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 2
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 12 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
Linux - Debian GNU 464 2
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 7 2
Microsoft Windows 15659 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Office 3736 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 5 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 59 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
LG webOS - Linux LuneOS 6 1
Linux PostmartketOS 2 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPad Pro 295 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Apple iPhone 12 219 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 463 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Intel Pentium N - Серия микропроцессоров 9 1
Манцветов Константин 8 2
Мылицын Роман 110 1
Эйгес Павел 97 1
Анфимов Павел 48 1
Богданова Анна 4 1
Манцветова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144240 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43168 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Казахстан - Республика 5527 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18464 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51020 5
Энергетика - Energy - Energetically 5086 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14323 2
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5352 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10941 1
Liliputing 59 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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