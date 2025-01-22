Мобайл Информ MIG S Защищенный планшет
Мобайл Информ MIG S и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 185 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Манцветов Константин 8 2
|Мылицын Роман 110 1
|Эйгес Павел 97 1
|Анфимов Павел 48 1
|Богданова Анна 4 1
|Манцветова Анна 3 1
|Liliputing 59 1
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