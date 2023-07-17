Корпоративный планшет F+ tech внесен в Реестр Минпромторга

Планшет T1100 отечественного производителя инфраструктурного оборудования F+ tech включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Компания получила заключение, подтверждающее локализацию технологического процесса производства продукта на территории страны. Номер реестровой записи - № 2743\1\2023.

Внесение продукции в реестр дает возможность производителю участвовать в проведении государственных закупок, и предоставляет возможность для расширения сотрудничества в сегменте B2G (business-to-government).

Планшет T1100 предназначен для автоматизации работы сотрудников в командировках и офисе. Благодаря своим техническим характеристикам он подходит для использования в банковской сфере, образовательных учреждениях, госсекторе, логистике, на высокотехнологичных производствах и т.д.

Модель оснащена восьмиядерным процессором MediaTek, 4 ГБ оперативной памяти. Диагональ размером 11 дюймов, POGO-интерфейс для подключения клавиатуры и разъем micro HDMI для подключения к монитору позволяют использовать устройство как полноценный ноутбук. Аккумулятор емкостью 8000 мАч обеспечивает работу без подзарядки в течение более чем 8 часов.

Т1100 – это уже второй планшет производителя F+ tech, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Ранее в него был включен планшетный компьютер F+ Life Tab Plus.

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F+ tech – российский производитель инфраструктурного оборудования. Компания выпускает линейки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и инженерной инфраструктуры, печатного оборудования (принтеры и МФУ), смартфонов и планшетов для государственного и корпоративного сектора. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России. Продукция доступна как со склада в Москве и Санкт-Петербурге, так и под заказ. Модели в базовой комплектации имеются в демопуле и предоставляются для тестирования.