Продавцы ИТ-компромата украли сотни гигабайтов документов Леди Гага, Мадонны и Роберта Де Ниро

В начале мая 2020 г. кибергруппировка REvil взломала юридическую фирму, клиентами которой числятся многие поп-звезды и другие знаменитости, и угнала оттуда более 700 гигабайт документации. Заставить компанию выплатить выкуп не удалось, поэтому теперь злоумышленники готовят аукцион, на котором продадут свою добычу.

Большие деньги и секс-скандалы

Кибергруппировка REvil выставляет на продажу документы, украденные из юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, клиентами которой является большое число знаменитостей из мира поп-музыки и спорта. Злоумышленники утверждают, что в их распоряжении огромное количество компрометирующих данных, которые они планируют выставить на аукцион 1 июля 2020 г. Стартовая цена составит $600 тыс. При этом за $42 млн они готовы «вернуть» данные владельцу — адвокату Аллену Грабману (AllenGrubman), с чьего компьютера их и украли.

Взлом произошел в первой половине мая 2020 г. Злоумышленники тогда заявили, что им удалось увести около 756 гигабайт юридической документации, в том числе контракты, соглашения, договоры о неразглашении, конфиденциальные договоренности, сведения о судебных конфликтах и внутреннюю переписку, сообщает The Register. Теперь члены REvil утверждают, что публикация этих сведений позволит пролить свет на «большие деньги, манипуляции общественным мнением, закулисную грязь, а также секс-скандалы, наркотики и предательство»; а в качестве дополнения — «взяточничество в Демократической партии США».

Катастрофический ущерб

Эксперты склоняются к мысли, что у злоумышленников действительно есть хотя бы часть той информации, которой они хвастаются, однако не факт, что она действительно носит настолько скандальный характер, как они заявляют.

Доверенная фирма Мадонны, Роберта Де Ниро и Леди Гага атакована продавцами ИТ-компромата

«В любом случае, конфиденциальные данные есть конфиденциальные данные: их препоручают юридическим фирмам не для того, чтобы они достались кому-то постороннему, в особенности преступникам, — говорит Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Утечка данных будет огромным ударом по репутации атакованной юрфирмы и, вероятно, приведет к оттоку клиентов. Атаки REvil могут быть весьма разнообразны по методикам, однако нельзя сказать, что от них невозможно защититься. Так что ответственность за произошедшее лежит и на пострадавшей фирме тоже».

Среди клиентов Grubman Shire Meiselas & Sacks числятся Леди Гага, Мадонна, Ники Минаж, Брюс Спрингстин, Кристина Агилера, Идина Менцель, Роберт Де Ниро и множество других знаменитостей. Кроме того, услугами фирмы пользуются такие компании как Sony, Spotify, Vice и EMI.

Злоумышленники ранее предприняли попытку заставить юрфирму выплатить около $20 млн за возвращение утекших документов (вдвое меньше, чем требуют сейчас), но, судя по всему, безуспешно.

Группировка REvil известна своей всеядностью в выборе мишеней, что, впрочем, закономерно, учитывая, что в основе их деятельности лежит RaaS-модель — то есть, пользоваться этим шифровальщиком-вымогателем могут все желающие.

Сайт GrubmanShireMeiselas & Sacks не функционирует с момента атаки: посетителей встречает лишь страница-заглушка с логотипом.