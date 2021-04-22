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Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии

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Schneider Electric выпустила решение Ecostruxure Asset Advisor, которое обеспечивает мониторинг и анализ в режиме реального времени потенциально полезных данных, поступающих от систем распределения электроэнергии. Ecostruxure Asset Advisor позволяет снизить риск сбоя ключевого энергооборудования, увеличить производственную и финансовую эффективности, а также повысить безопасность сотрудников предприятия.

Само решение универсально и может быть интегрировано на производство в любых отраслях — от пищевой и автомобильной до нефтегазовой, горнодобывающей и химической промышленностей, а также в аэропорты, центры обработки данных (ЦОДы) и медицинские учреждения. С помощью него технические специалисты смогут в любое время и из любого места контролировать работу оборудования и обеспечивать более высокую производственную эффективность за счет оптимизации срока службы и снижению риска простоя инфраструктуры.

Эксперты Schneider Electric отслеживают в системе облачного мониторинга исправность оборудования, температуру критических соединений в оборудовании, а также температуру и влажность воздуха в помещении и уведомляют вас о критических инцидентах, срабатывании аварийной сигнализации, текущем качестве и количестве потребляемой энергии и запланированном техобслуживании. Вкупе с круглосуточным доступом к специалистам из Schneider Electric, которые дают свою экспертную оценку происходящему и делятся рекомендациями относительно капитальных и операционных расходов, Ecostruxure Asset Advisor становится незаменимым решением для более эффективного управления повседневными процессами.

Основным преимуществом Ecostruxure Asset Advisor считается превентивный подход к управлению оборудованием. Он позволяет избежать таких типичных для классического метода проблем, как угроза жизни и здоровью сотрудников в нештатных ситуациях, убытки от незапланированного простоя и дорогостоящее срочное техобслуживание. Облачное решение, работающее на современной архитектуре интернета вещей, поможет эффективнее управлять электрораспределительным оборудованием и, благодаря оперативно поступающей информации, предотвращать серьезные сбои еще до их возникновения.

Система Ecostruxure Asset Advisor была успешно интегрирована в новую электрическую подстанцию компании BASF, где она измеряет и анализирует в реальном времени более 100 параметров, обеспечивая тем самым точный и надежный мониторинг ключевого оборудования и более предсказуемую работу всей подстанции. Также с помощью нового решения от Schneider Electric медицинский центр при Рочестерском университете в Нью-Йорке получает аналитическую информацию, за счет которой специалисты отслеживают и заблаговременно исправляют проблемы с энергопитанием, что гарантирует бесперебойную работу учреждения.

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