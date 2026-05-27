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Schneider Electric APC Easy Back-UPS серия ИБП

СОБЫТИЯ

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27.05.2026 Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции

Компания «Байт», российский производитель ИТ‑оборудования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Запись в реестре подтверждает, что при разработке и выпуске сервера выполняются тре
25.02.2026 «Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2

работчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV G2. Новая линейка является продолжением развития портфеля однофазных ИБП Systeme Electric, о выходе флагманской серии ИБП Smart-Save Online SRT G2 сообщалось осенью 2025. Smart-Save Online

22.10.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы

и ГК «Конфидент и ООО «СРВ-Трейд» провели совместные испытания и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Теперь пользователи и организации, которые собираются перейти на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры

26.12.2023 Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии

аимодействия с крупнейшими дистрибьюторами, рассмотрели перспективы обновления личного кабинета. Партнеры рассказали о планах развития и представили свои решения, которые были разработаны совместно с SRV-Legion. Первая экспедиция SRV-Legion была разработана и проведена с помощью команды «Терра Экспедиция». Для мероприятия, с учетом его целей, подобрали особенный маршрут: вдали от офи
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА

Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV

Konica Minolta реализовала проект перевода на аутсорсинг печати офиса концерна SRV в Санкт-Петербурге. Благодаря оптимизации, сервису и программным продуктам, парк печатной офисной техники сократился на 77%, а затраты на печать снизились на четверть. Концерн SRV вх
19.08.2020 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА

Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП)
06.07.2020 Schneider Electric представила новые модели ИБП Easy Smart-UPS Online SRV

chneider Electric представила новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии. Источники беспереб
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M

и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обесп
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M

Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет
05.09.2018 В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией

Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних ак
31.08.2018 Easy UPS 3S

Установка, эксплуатация, обслуживание ИБП – это просто с новым EasyUPS 3S! Компактные размеры ИБП делают его идеальным решением для обеспечения бесперебойно
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях

требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными

10.08.2018 Easy UPS On-line серии SRV

электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапа
10.08.2018 Easy UPS серии BV

когда не была такой компактной. Новая серия линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV обеспечивает стабильную работу как относительно мощных персональны
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей

Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV

Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV
29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV

Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линей
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR

аточны для прибора, источник включает свои резервные батареи. Этот класс устройств также называется Back-UPS или Пассивными ИБП резервного типа. К достоинствам пассивных ИБП можно отнести прост
23.05.2017 Schneider Electric начала российские поставки ИБП Back-UPS BC650I-RSX

Schneider Electric пополнила линейку источников бесперебойного питания APC Back-UPS устройством среднего ценового диапазона, оснащённым четырьмя компьютерными разъёмами
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве

Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе

22.06.2016 Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS

перта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновило линейку BC семейства APC Back-UPS. Вместо снятой с производства модели BC500-RS в продажу поступит источник бесперебой
05.03.2015 Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS

ерта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновляет линейку BX семейства APC Back-UPS. Вместо снимаемых с производства моделей BX650CI, BX800CI и BX1100CI в продажу посту
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД

х решений и представила новый трёхфазный источник бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт. Отличающийся практически бесшумной работой и полным резервированием внутренних компонентов, ИБП APC Symmetra PX 250/500 кВт является модульной системой с дискретностью 25 кВт, легко масштабируемой до максимальной мощности 500 кВт. КПД 96% в режиме двойного преобразования для нагрузки

01.04.2008 APC представила новые модели ИБП

Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модел
08.12.2003 APC предлагает подарки к Новому Году

Новые разработки компании APC - ИБП Back-UPS, сумки TravelPower Case, инверторы Travel Power и решения для защиты мобильного обор
24.11.2003 APC представил новые ИБП

Корпорация APC дополнила линию источников бесперебойного питания Back-UPS, представив новый Back-UPS RS 800. ИБП Back-UPS RS 800 мощностью 800 В
24.07.2003 APC представил ИБП Back–UPS RS 1000 и 1500

  Представительство корпорации APC в России и странах СНГ анонсировало новые модели ИБП АРС Back-UPS RS 1000 и 1500, выполненные в новом компактном корпусе и оснащенные дополнительными


Публикаций - 66, упоминаний - 178

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

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Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 27
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SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 6 5
Microsoft Corporation 25931 4
Intel Corporation 12904 3
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1448 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1690 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 808 1
Филиппины - Республика 605 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 481 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1446 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2145 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6315 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4812 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 4
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 495 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5754 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6017 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9055 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1026 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4676 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5908 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 446 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3121 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1108 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 243 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 990 1
Ордена Российской империи 7 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Английский язык 7100 1
N+1 - Издание 192 5
IDC - International Data Corporation 5004 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
Gartner - Гартнер 3682 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 751 1
Amazon Prime Day 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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