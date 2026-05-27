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Schneider Electric APC Easy Back-UPS серия ИБП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.05.2026
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Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции
Компания «Байт», российский производитель ИТ‑оборудования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Запись в реестре подтверждает, что при разработке и выпуске сервера выполняются тре
|25.02.2026
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«Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2
работчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV G2. Новая линейка является продолжением развития портфеля однофазных ИБП Systeme Electric, о выходе флагманской серии ИБП Smart-Save Online SRT G2 сообщалось осенью 2025. Smart-Save Online
|22.10.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы
и ГК «Конфидент и ООО «СРВ-Трейд» провели совместные испытания и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Теперь пользователи и организации, которые собираются перейти на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры
|26.12.2023
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Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии
аимодействия с крупнейшими дистрибьюторами, рассмотрели перспективы обновления личного кабинета. Партнеры рассказали о планах развития и представили свои решения, которые были разработаны совместно с SRV-Legion. Первая экспедиция SRV-Legion была разработана и проведена с помощью команды «Терра Экспедиция». Для мероприятия, с учетом его целей, подобрали особенный маршрут: вдали от офи
|10.03.2021
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Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА
Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП
|02.02.2021
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Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV
Konica Minolta реализовала проект перевода на аутсорсинг печати офиса концерна SRV в Санкт-Петербурге. Благодаря оптимизации, сервису и программным продуктам, парк печатной офисной техники сократился на 77%, а затраты на печать снизились на четверть. Концерн SRV вх
|19.08.2020
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Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА
Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП)
|06.07.2020
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Schneider Electric представила новые модели ИБП Easy Smart-UPS Online SRV
chneider Electric представила новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии. Источники беспереб
|28.05.2019
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ИБП серии Easy UPS 3M
и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обесп
|22.05.2019
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Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M
Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет
|05.09.2018
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В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией
Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних ак
|31.08.2018
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Easy UPS 3S
Установка, эксплуатация, обслуживание ИБП – это просто с новым EasyUPS 3S! Компактные размеры ИБП делают его идеальным решением для обеспечения бесперебойно
|14.08.2018
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Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными
|10.08.2018
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Easy UPS On-line серии SRV
электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапа
|10.08.2018
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Easy UPS серии BV
когда не была такой компактной. Новая серия линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV обеспечивает стабильную работу как относительно мощных персональны
|17.05.2018
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Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей
Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV
|15.05.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV
Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV
|29.03.2018
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Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV
Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линей
|19.06.2017
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Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR
аточны для прибора, источник включает свои резервные батареи. Этот класс устройств также называется Back-UPS или Пассивными ИБП резервного типа. К достоинствам пассивных ИБП можно отнести прост
|23.05.2017
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Schneider Electric начала российские поставки ИБП Back-UPS BC650I-RSX
Schneider Electric пополнила линейку источников бесперебойного питания APC Back-UPS устройством среднего ценового диапазона, оснащённым четырьмя компьютерными разъёмами
|19.04.2017
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«Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве
Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе
|22.06.2016
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Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS
перта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновило линейку BC семейства APC Back-UPS. Вместо снятой с производства модели BC500-RS в продажу поступит источник бесперебой
|05.03.2015
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Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS
ерта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновляет линейку BX семейства APC Back-UPS. Вместо снимаемых с производства моделей BX650CI, BX800CI и BX1100CI в продажу посту
|28.09.2009
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APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД
х решений и представила новый трёхфазный источник бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт. Отличающийся практически бесшумной работой и полным резервированием внутренних компонентов, ИБП APC Symmetra PX 250/500 кВт является модульной системой с дискретностью 25 кВт, легко масштабируемой до максимальной мощности 500 кВт. КПД 96% в режиме двойного преобразования для нагрузки
|01.04.2008
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APC представила новые модели ИБП
Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модел
|08.12.2003
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APC предлагает подарки к Новому Году
Новые разработки компании APC - ИБП Back-UPS, сумки TravelPower Case, инверторы Travel Power и решения для защиты мобильного обор
|24.11.2003
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APC представил новые ИБП
Корпорация APC дополнила линию источников бесперебойного питания Back-UPS, представив новый Back-UPS RS 800. ИБП Back-UPS RS 800 мощностью 800 В
|24.07.2003
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APC представил ИБП Back–UPS RS 1000 и 1500
Представительство корпорации APC в России и странах СНГ анонсировало новые модели ИБП АРС Back-UPS RS 1000 и 1500, выполненные в новом компактном корпусе и оснащенные дополнительными
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
|N+1 - Издание 192 5
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