Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции Компания «Байт», российский производитель ИТ‑оборудования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Запись в реестре подтверждает, что при разработке и выпуске сервера выполняются тре

«Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2 работчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV G2. Новая линейка является продолжением развития портфеля однофазных ИБП Systeme Electric, о выходе флагманской серии ИБП Smart-Save Online SRT G2 сообщалось осенью 2025. Smart-Save Online

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы и ГК «Конфидент и ООО «СРВ-Трейд» провели совместные испытания и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Теперь пользователи и организации, которые собираются перейти на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры

Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии аимодействия с крупнейшими дистрибьюторами, рассмотрели перспективы обновления личного кабинета. Партнеры рассказали о планах развития и представили свои решения, которые были разработаны совместно с SRV-Legion. Первая экспедиция SRV-Legion была разработана и проведена с помощью команды «Терра Экспедиция». Для мероприятия, с учетом его целей, подобрали особенный маршрут: вдали от офи

Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП

Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV Konica Minolta реализовала проект перевода на аутсорсинг печати офиса концерна SRV в Санкт-Петербурге. Благодаря оптимизации, сервису и программным продуктам, парк печатной офисной техники сократился на 77%, а затраты на печать снизились на четверть. Концерн SRV вх

Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L, новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП)

Schneider Electric представила новые модели ИБП Easy Smart-UPS Online SRV chneider Electric представила новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии. Источники беспереб

ИБП серии Easy UPS 3M и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обесп

Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет

В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних ак

Easy UPS 3S Установка, эксплуатация, обслуживание ИБП – это просто с новым EasyUPS 3S! Компактные размеры ИБП делают его идеальным решением для обеспечения бесперебойно

Smart-UPS Online на литий-ионных батареях требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными

Easy UPS On-line серии SRV электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапа

Easy UPS серии BV когда не была такой компактной. Новая серия линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV обеспечивает стабильную работу как относительно мощных персональны

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV

Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линей

Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR аточны для прибора, источник включает свои резервные батареи. Этот класс устройств также называется Back-UPS или Пассивными ИБП резервного типа. К достоинствам пассивных ИБП можно отнести прост

Schneider Electric начала российские поставки ИБП Back-UPS BC650I-RSX Schneider Electric пополнила линейку источников бесперебойного питания APC Back-UPS устройством среднего ценового диапазона, оснащённым четырьмя компьютерными разъёмами

«Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, объявила о заключении партнерского соглашения с поставщиком аппаратных решений SRV-Legion (системный интегратор SRV-Trade). Совместное решение на базе серверов SRV-Legion и управляющего ПО Raidix внедряется на российских предприятиях в корпоративном секторе

Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS перта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновило линейку BC семейства APC Back-UPS. Вместо снятой с производства модели BC500-RS в продажу поступит источник бесперебой

Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS ерта в области управления энергией и промышленной автоматизации, обновляет линейку BX семейства APC Back-UPS. Вместо снимаемых с производства моделей BX650CI, BX800CI и BX1100CI в продажу посту

APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД х решений и представила новый трёхфазный источник бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт. Отличающийся практически бесшумной работой и полным резервированием внутренних компонентов, ИБП APC Symmetra PX 250/500 кВт является модульной системой с дискретностью 25 кВт, легко масштабируемой до максимальной мощности 500 кВт. КПД 96% в режиме двойного преобразования для нагрузки

APC представила новые модели ИБП Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модел

APC предлагает подарки к Новому Году Новые разработки компании APC - ИБП Back-UPS, сумки TravelPower Case, инверторы Travel Power и решения для защиты мобильного обор

APC представил новые ИБП Корпорация APC дополнила линию источников бесперебойного питания Back-UPS, представив новый Back-UPS RS 800. ИБП Back-UPS RS 800 мощностью 800 В