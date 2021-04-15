Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL

Schneider Electric объявила о глобальном запуске 3-фазного источника бесперебойного питания (ИБП) Galaxy VL мощностью 200-500 кВт (400 В/480 В), новинки в линейке ИБП Galaxy. Высокоэффективный и компактный ИБП обеспечивает КПД до 99% в режиме ECOnversion для средних и крупных дата-центров, а также коммерческих компаний и промышленных предприятий. Благодаря данному режиму (наличие зависит от модели), внедрение Galaxy VL окупается за два года. Для партнеров и профессионалов в области построения центров обработки данных 4 мая будет проведена онлайн-демонстрация преимуществ и возможностей продукта из Инновационного центра Schneider Electric.

За счет компактной формы Galaxy VL занимает в среднем в два раза меньше площади, чем другие решения в отрасли – 0,8 кв. м – что крайне важно, поскольку экономия пространства является насущной потребностью многих дата-центров. Модульная и масштабируемая архитектура ИБП позволяет постепенно наращивать его мощность с 200 до 500 кВт с шагом в 50 кВт, обеспечивая гибкий подход и возможность увеличения производительности по мере расширения потребностей бизнеса.

Дополнительно Schneider Electric представила инновационную технологию Live Swap, реализованную в Galaxy VL, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током при прикосновении в процессе замены или добавления силовых модулей в работающий ИБП при непрерывном подключении к сети. Так, технология Live Swap повышает безопасность персонала при обслуживании ИБП, исключая необходимость переключать ИБП на механический байпас или батарею при установке или изъятии силовых модулей.

«Galaxy VL задает высокую планку для инновационных решений на рынке ИБП и призван предоставить нашим заказчикам возможность для роста параллельно с экономией занимаемого пространства и снижением стоимости владения, ― отмечает Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения Secure Power компании Schneider Electric в России и СНГ. – Это расширение продуктовой линейки Galaxy представляет собой отличную возможность для создания надежных, гибких и высокоэффективных решений, способных обеспечивать КПД 97% в режиме двойного преобразования и 99% в режиме ECOnversion. Благодаря наличию мощного зарядного устройства, которое использует до 80% мощности ИБП для заряда батарей, ИБП отлично справляется с зарядом как больших блоков свинцово-кислотных батарей, так и литий-ионных батарей, внедрение которых позволяет заказчикам экономить занимаемое пространство и снижать операционные расходы».

Ключевые преимущества Galaxy VL. Минимизация занимаемой ИБП площади. Galaxy VL – наиболее компактный ИБП в своем классе, который занимает в среднем в 2 раза меньше пространства, чем схожие модели – всего 0,8 кв. м. Это позволяет высвободить необходимое для ИТ-инфраструктуры пространство дата-центра. Дополнительной экономии пространства – до 70% по сравнению с классическими решениями на базе свинцово-кислотных батарей – можно добиться при использовании литий-ионных батарей Galaxy.

Экономия средств. В основе Galaxy VL лежит модульная и масштабируемая платформа, обеспечивающая возможность наращивания мощности по мере увеличения нагрузки, что позволяет снизить капитальные расходы, затраты на эксплуатацию, потребление электроэнергии и стоимость обслуживания. Наращивание мощности осуществляется с шагом в 50 кВт от 200 до 500 кВт без увеличения занимаемого пространства.

Повышение энергоэффективности объекта. Ежегодная экономия расходов на электроэнергию в размере более 1 млн рублей за счет достижения КПД в 99% при эксплуатации ИБП в режиме ECOnversion обеспечивает полный возврат инвестиций в ИБП за несколько лет эксплуатации. ИБП обладает сертификатом Green Premium и поддерживает работу на литий-ионных батареях.

Повышение удобства с EcoStruxure. Благодаря подключению Galaxy VL к EcoStruxure™ – открытой и обладающей высокой функциональной совместимостью архитектуре и платформе на основе Интернета вещей – операторы дата-центров получают возможность пользоваться сервисами и приложениями EcoStruxure IT. Они позволяют заказчикам осуществлять мониторинг, управлять собственной ИТ-инфраструктурой и моделировать ее, а также получать повсеместную поддержку 24/7.

Galaxy VL доступен по всему миру и может быть приобретен непосредственно у Schneider Electric. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт.