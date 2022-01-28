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Ассоциация «Отечественный софт» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Национальных чемпионов»

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития российского сектора производства программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители АРПП.

Церемония подписания состоялась 27 января 2022 г. в ходе открытого заседания Правления АРПП «Отечественный софт». Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт», и Олег Фомичев, председатель правления Ассоциации «Национальных чемпионов».

В основе соглашения – поддержка отечественного рынка разработки программного обеспечения. Стороны договорились совместно работать над улучшением условий финансирования российской ИТ-отрасли, в том числе, над масштабированием программ грантовой поддержки компаний-разработчиков и их программных продуктов, выдачи субсидий. Также ассоциации будут содействовать развитию программ возмещения ИТ-компаниям части затрат на покупку оборудования и расходов на сертификацию, необходимых для создания качественных и конкурентных программных продуктов.

Кроме того, АРПП «Отечественный софт» и Ассоциация «Национальных чемпионов» договорились о разработке предложений по стимулированию спроса на отечественное ПО со стороны крупных частных и государственных корпораций, поддерживая таким образом политику импортозамещения ПО. Сотрудничество также распространится на взаимодействие по вопросам развития экспорта информационных технологий, привлечения кадров, совместной работы с вузами и школами.

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