«Росэлектроника» расширяет линейку оборудования для ювелиров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщил о разработке новой модификации ограночной головки для создания уникальных ювелирных украшений. Изделие позволит производить максимально точную огранку драгоценных камней на российских предприятиях без необходимости заказа ограненных камней за рубежом.

Новая ограночная головка станет продолжением линейки оборудования «Универсал», созданного заводом «Энергия» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») при участии одного из ведущих российских специалистов в области художественной огранки драгоценных камней Дмитрия Саморукова.

Рабочее место ювелира-огранщика состоит из ограночной головки, копира-преформера, трансфера и настольного ограночного станка. Оборудование обеспечивает точную геометрию огранки камня с одной установки в диапазоне от 0 до 90 градусов. При этом в процессе стачивания камня угол наклона грани остается неизменным. Использование трансфера позволяет проводить переклейку камней на оправах с диаметром хвостовика 8 и 6 мм, при этом обеспечивается максимально точное позиционирование.

В конструкции используются высокопрочные материалы, исключающие износ деталей и появление люфтов в процессе активной эксплуатации.

«Отсутствие в России необходимого оборудования вынуждает российских ювелиров заказывать ограненные камни за рубежом. Наш проект, реализуемый в рамках программы импортозамещения, позволит решить эту проблему. Созданное нами рабочее место огранщика прошло тестовую эксплуатацию на мощностях московского ювелирного завода «Якутские бриллианты», по итогам которой мы планируем в ближайшее время представить рынку новую модификацию изделия с улучшенными характеристиками», – отметил генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев.