Продавцов Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» хотят заставить возмещать убытки «Почты России» из своего кармана

Продавцы, работающие на популярных в России маркетплейсах, будут вынуждены из своего кармана компенсировать убытки «Почты России», если будет принято соответствующее предложение Центра стратегических разработок. Почти все против этой инициативы, включая саму «Почту».

Помочь «Почте» деньгами

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с инициативой по перекладыванию убытков «Почты России» на плечи продавцов маркетплейсов, пишут «Ведомости». Эту идею организация озвучила в своем исследовании – документ гласит, в частности, что так называемый «компенсируемый убыток» «Почты России» следовало бы компенсировать из бюджета страны «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах».

Маркетплейсы – это крупные интернет-магазины, работающие по принципу торговых площадок. Они предоставляют лишь виртуальные «витрины» и сопутствующие сервисы (логистику и пр.), а товары размещают сторонние продавцы. К таким проектам относятся «Яндекс маркет», «Мегамаркет» (в прошлом – «Сбермегамаркет»), Ozon, Wildberries и др.

В нынешних российских условиях реализация этой задумки в принципе невозможна – для этого потребуется внести корректировки в действующие налоговые нормы. В частности, потребуется дать всем действующим в стране маркетплейсам статус налогового агента продавцов, после чего они смогут удерживать часть средств с доходов своих продавцов и отдавать их в госбюджет.

Фото: Роскомнадзор «Почту России» хотят спасать за счет россиян

Авторы исследования предлагают учитывать эти поборы в качестве аванса при уплате продавцами своих налогов.

Эволюция государственных идей

Предложения по новым налогам для продавцов маркетплейсов звучат не впервые – например, в конце весны 2023 г. схожую с идеей ЦСР мысль высказывали представители российского Минтруда, но тогда предлагалось собирать налоговые отчисления исключительно с самозанятых. Федеральная налоговая служба России одобрила это предложение, однако дальше дело пока не пошло.

Идея ЦСР распространяется не только на самозанятых – она затрагивает вообще всех продавцов маркетплейсов, будь то ИП, ООО или самозанятые.

Информацией о доходах следует делиться

Исследование ЦСР содержит еще несколько идей по контролю за деятельностью продавцов маркетплейсов. В частности, авторы документа предлагают обязать все торговые площадки отправлять в ФНС детальную информацию обо всех доходах абсолютно всех продавцов, которые работают на этих сервисах.

Другими словами, если власти примут во внимание предлагаемое ЦСР нововведение, то ФНС получит доступ к данным о заработках около 500 тыс. россиян – во столько оценивают количество продавцов маркетплейсов аналитики Data Insight. Но цифра эта не точная – таких продавцов может быть в разы больше – по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), количество таких предпринимателей достигает 1,2 млн, а это уже почти 1% населения России.

Согласно статистики АКИТ, по итогам 2022 г. суммарный оборот рынка электронной коммерции в России был на уровне 5 трлн руб., около 47% из которых – это общий оборот маркетплейсов. Торговые площадки удерживают с продавцов около комиссию в среднем 15%, то есть за 2022 г. продавцы получили общий доход на уровне 1,7 трлн руб., сообщили изданию представители АКИТ.

Все против

Свои новые идеи ЦСР, сообщили «Ведомостям» его представители, еще не успел направить в профильные ведомства, но намерен сделать это в обозримом будущем. Однако организации, связанные с бизнесом, выдали свой отрицательный отзыв.

«Мы как институт развития малого и среднего бизнеса не можем поддерживать инициативы и предложения, которые ухудшают условия работы предпринимателей и ведут к непредвиденным убыткам», – заявили изданию представители «Корпорации МСП». В компании не сомневаются, что инициатива ЦСР окажет негативное воздействие «как на предприятия, которые размещают продукцию на маркетплейсах, так и потребителей, на которых указанные предприятия переложат издержки».

Что важно, даже сама «Почта России» высказывается против нововведений, предложенных ЦСР. «"Почта России" не выступала с подобной инициативой и оценивает ее негативно», – сказал изданию представитель «Почты».

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Но здесь следует отметить, что «Почта России» все же рассматривает маркетплейсы в качестве источника средств для компенсации ее убытков, хотя и несколько в в ином ключе. В частности, весной 2023 г. «Почта» направила в Минцифры предложение заставить владельцев торговых площадок, а также всех прочих участников рынка электронной коммерции с выручкой не менее 1 млрд руб. в год отдавать ей «инфраструктурный платеж» – 0,5% оборота.

ЦСР, к слову, эту идею «Почты» раскритиковал, заявив, что ее реализация повлечет за собой 2,3 трлн руб. недополученных налогов до 2027 г., а также ряд других последствий, включая «недоинвестированные капзатраты» компаний из сферы e-commerce в размере 580 млрд руб.

Редакция CNews обратилась за комментариями в Wildberries и «Яндекс.маркет» и ожидает ответа. В Ozon редакции сообщили: «Маркетплейсы уже сейчас являются прозрачной моделью для всех участников рынка, в том числе, регуляторов. И мы считаем, что основная задача Ozon как платформы – создать условия роста бизнеса наших партнеров – продавцов и агентов пунктов выдачи. С ростом их бизнеса растут и наши финансовые показатели, вместе с ними растет количество налоговых отчислений для социально-экономических нужд страны».