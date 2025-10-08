Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облаке

Beeline Cloud вывел на рынок расширенное комплексное решение «1С Cloud Pro», предназначенное для миграции и последующей эксплуатации приложений на платформе «1С: Предприятие» в высокопроизводительной и защищенной облачной инфраструктуре. Сервис предоставляет предприятиям готовую технологическую платформу для размещения систем «1С» с гарантированным уровнем доступности, производительности и безопасности, а также включает полный цикл профессионального сопровождения. Об этом CNews сообщили представители Beeline.

Ключевые компоненты «1С Cloud Pro» — миграция в облако: Организация переноса существующих систем «1С» в облачную инфраструктуру Beeline Cloud с минимальным временем простоя; оптимизированная инфраструктура: Предоставление на выбор типовых конфигураций на базе операционных систем Windows Server с СУБД MS SQL или Linux с СУБД PostgreSQL.

Экспертная поддержка: полный цикл операционного сопровождения, включая мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности серверных кластеров «1С», систем управления базами данных и веб-публикаций.

Гарантии доступности: соглашение об уровне сервиса (SLA) обеспечивает базовую доступность на уровне 99,95% с возможностью повышения до 99,99%.

Соответствие стандартам: инфраструктура решения обладает необходимыми сертификатами, включая соответствие требованиям 152-ФЗ (УЗ-1), ГОСТ Р 57580.1-2017 и другим отраслевым стандартам.

«Предлагаемое решение основано на нашем многолетнем опыте поддержки сложных корпоративных проектов, — сказал директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности «Билайна» Сергей Кондратьев. — "1С Cloud Pro" позволяет не только безопасно перенести ключевые учетные системы в облако, но и гарантировать их стабильную и эффективную работу на всем жизненном цикле».

Процесс внедрения решения включает этапы диагностики, проектирования архитектуры, миграции данных и вывода системы в промышленную эксплуатацию с дальнейшим операционным сопровождением. Beeline Cloud обеспечивает круглосуточный мониторинг работоспособности решения и предоставляет клиентам регулярную отчетность.