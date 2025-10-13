Более трети предпринимателей берут деньги на развитие бизнеса из личных средств

Каждый третий российский предприниматель, включая продавцов на маркетплейсах, брал деньги на развитие бизнеса из личных средств. Еще 27% использовали для этого прибыль компании. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса 1200 предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Кроме того, 19% бизнесменов признались, что за последние три года брали кредиты для бизнеса. Почти треть (30%) делали это, чтобы покрыть кассовый разрыв, а также чтобы удовлетворить скачки спроса (19%) и покрыть операционные расходы (19%), такие как зарплаты сотрудников и аренда. Более половины предпринимателей брали займы в статусе физического лица (56%), и большинство из них (63%) остались довольны применением кредита.

Среди всех опрошенных 16% предпринимателей ведут бизнес в сфере электронной коммерции, в том числе занимаются торговлей на маркетплейсах. Почти треть из них слышали про кредиты, которые предоставляют маркетплейсы, но еще не вникали в суть инструмента. Среди потенциальных аргументов взять кредит у площадки — успешная работа с маркетплейсом и доверие его кредитным продуктам (35%), а также подходящие условия и ставки (20%). Большинство продавцов (77%) планируют взять кредит в статусе физического лица.

Согласно опросу, более 60% бизнесменов доверяют кредитам. Менее трети (30%) выразили мнение, что не доверяют кредитным продуктам из-за скрытых условий (32%), слишком высоких процентов (30%) и ограничений финансовой свободы (26%).

«Результаты опроса подтверждают тренд, который зародился довольно давно. Вместо того, чтобы брать кредиты для развития бизнеса как юридическое лицо, предприниматели используют для этого собственные сбережения. Такой подход можно назвать устаревшим и стереотипным. Важно помнить, что получение кредитов как юридическое лицо предполагает прозрачные условия, минимальную бюрократию и заинтересованность со стороны кредитных организаций, а ставки для юрлиц начинаются от 1,5%», — сказали представители «Яндекс Маркета».