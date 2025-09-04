«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила «Детский мир» оборудованием для резервного ЦОДа по модели HaaS (Hardware-as-a-Service). Это обеспечило отказоустойчивую работу системы управления предприятием и позволило заказчику оптимизировать расходы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик — группа компаний «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер. Для управления предприятием компания использует ERP-систему. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, требовалось отказоустойчивое и катастрофоустойчивое решение с двумя центрами обработки данных. Основной ЦОД должен содержать продуктивную систему, а резервный — ее полную копию.

В 2021 г. компания «Софтлайн Решения» развернула для заказчика резервный ЦОД, предоставив серверы и СХД от вендора Fujitsu по модели HaaS. Конфигурация оборудования полностью соответствовала архитектуре основного дата-центра. Однако по окончании трехлетнего договора нагрузка на систему выросла, и потребовалось увеличение мощностей.

В 2024 г. «Софтлайн Решения» расширила инфраструктуру резервного ЦОДа «Детского мира», поставив серверы и СХД Fujitsu, а также сетевое оборудование Cisco по модели HaaS.

Команда «Софтлайн Решений» не только предоставила заказчику оборудование для центра обработки данных, а обеспечила комплексное обслуживание под ключ: техподдержку, colocation (аренду стойко-мест), выделенные каналы связи между площадками и облачную инфраструктуру.

Обновленная инфраструктура резервного ЦОДа обеспечивает бесперебойную работу ERP даже в случае аварии. Заказчик избежал крупных капитальных вложений и получил возможность рационально распределить бюджет, выбрав OPEX-модель. Уже сейчас он пользуется оборудованием, которое по истечении срока аренды в 2027 г. перейдет к нему в собственность.

«Мы гордимся тем, что “Детский мир” уже пятый год выбирает нас в качестве ИТ-партнера. Это говорит о доверии со стороны заказчика и о том, что мы полностью оправдываем его ожидания. В данном проекте важно было не просто поставить оборудование, а создать комплексное решение с участием облачного направления и центра компетенций техподдержки. Такой подход позволяет клиенту получать ИТ-решения под ключ, а нам дает свои плоды в виде долгосрочного сотрудничества и рекуррентных платежей», — сказал Борис Эйфус, руководитель направления отраслевых решений управления инфраструктурных решений ГК Softline.