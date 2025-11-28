Более 40% российских компаний, переехавших в облако, используют мультиклауд

MWS Cloud провела исследование «Технологические стратегии бизнеса». Согласно результатам исследования, 69% опрошенных имеют или разрабатывают стратегию внедрения облачных технологий. При этом 41% компаний, пользующихся виртуальной инфраструктурой, используют минимум двух облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование подготовлено командой MWS Intelligence Team. Данные получены на основе опроса и последующей серии интервью представителей 700 компаний. В опросе принимали участие специалисты, компетентные в вопросах развития цифровых компаний в соответствующих компаниях: более половины опрошенных составили представители высшего менеджмента компаний.

Порядка 44% опрошенных компаний имеют стратегию по внедрению облачных технологий, еще 25% — ее разрабатывают. При этом наибольшая доля компаний, имеющих или разрабатывающих стратегию внедрения виртуальной инфраструктуры, приходится на крупнейший сегмент бизнеса: 51% уже имеют стратегию, 28% — разрабатывают. Чем меньше размер бизнеса, тем ниже этот показатель. В сегменте СМБ 27% компаний имеют стратегию внедрения облаков, 29% — ее разрабатывают.

Из компаний, пользующихся облаками, 59% выбрали одного провайдера, 31% пользуются услугами двух и более компаний, 10% — трех и более. При этом количество используемых облаков зависит от величины бизнеса. Крупнейший бизнес использует двух провайдеров в 43% случаев, а трех и более — в 11%. У среднего бизнеса эти цифры равны 31 и 10%, а у микро и малого — 20 и 5% соответственно.

В четверти случаев компании из крупнейшего сегмента тратят на виртуальную инфраструктуру более 10 млн руб. в год, в 60% — от 500 тыс. до 10 млн и лишь 15% — менее 500 тыс. Чем размер компании меньше, тем объем потребления облаков в абсолютных значениях ниже. В сегменте крупного бизнеса более 10 млн на облака тратят 24% компаний, от 500 тыс. до 10 млн — 48%. В среднем бизнесе эти показатели соответственно 8 и 52%, а в микро и малом бизнесе — 4 и 29%.

Больше всего инвестируют в облачные сервисы компании из отраслей ИТ, финансов и страхования, ритейла, развлечений и медиа.

В качестве основных причин миграции в облако большинство респондентов отмечают масштабирование ресурсов, снижение трудозатрат на обслуживание инфраструктуры и ее модернизацию. Также среди популярных причин: переход от CAPEX-модели к OPEX, снижение Time to Market новых продуктов, невозможность приобретения оборудования.

Ключевым фактором при принятии решения о расширении потребления облачных ресурсов респонденты назвали экономическую выгоду, увеличение клиентской базы или выпуска существующей продукции, внедрение новых автоматизированных систем, расширение географии присутствия компании. Также среди популярных причин — выпуск новых продуктов и отказ от локальной инфраструктуры.

В 29% случаев миграция в облако происходит в течение три-шесть месяцев, в 28% — один-три месяца, в 20% — менее месяца. Лишь в 16% случаев компании мигрируют в облако от полугода до года, в 7% случаев — больше года.

«Анализ продуктовых портфелей показывает, что отечественные провайдеры уже сформировали широкую линейку собственных решений либо адаптировали open-source-платформы под требования российского рынка. Таким образом, текущее рыночное предложение можно считать достаточным для удовлетворения ключевых технологических потребностей бизнеса, включая не только базовые инфраструктурные запросы, но и экспериментальные и инновационные сценарии цифрового развития компаний. По нашим оценкам, российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных решениях. Оставшиеся 2% могут быть закрыты с помощью отраслевых интеграторов и собственных ИT-команд заказчиков. При этом, несмотря на большое количество вендорских решений, крайне важным остается поиск качественных продуктов, проверенных на больших нагрузках, объемах данных и транзакциях», – отметил исполнительный директор MWS, CEO MWS Cloud Игорь Зарубинский.