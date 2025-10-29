Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Сетевая компания» масштабирует Smart Grid в Татарстане

«Сетевая компания» внедряет в Республике Татарстан интеллектуальные электрические сети (Smart Grid), переводя городские и сельские распределительные сети на автоматизированную платформу, способную выявлять и изолировать повреждения, восстанавливать питание без участия человека – в среднем за минуту. Проект уже охватывает более 35% сетей по Казанb и 60% сельских сетей республики.

Проект Smart Grid в Татарстане основан на распределённой архитектуре: трансформаторные и распределительные пункты (ТП, РП) оснащаются контроллерами, индикаторами короткого замыкания и коммутационной техникой с телеуправлением. Устройства объединены в информационную сеть с горизонтальными связями – каждый элемент самоконфигурируется по состоянию соседних участков. При появлении дефекта интеллектуальные модули обмениваются сообщениями, автоматизируют алгоритм изоляции повреждённого участка и формируют цепь переключений для восстановления питания. Все операции выполняются автоматически и дистанционно, без необходимости поиска повреждения персоналом.

В сельской местности внедряются реклоузеры, элегазовые выключатели нагрузки, интеллектуальные разъединители и индикаторы короткого замыкания; в городских кабельных сетях реализуются решения самовосстановления и телеуправления ВВ-аппаратами.

Внедрение Smart Grid уже существенно повысило устойчивость сети: за 10 лет с начала автоматизации показатели надежности улучшились более чем в 10 раз – SAIDI сейчас около 10 минут, SAIFI – 0,177, что соответствует высоким международным стандартам.

Практические преимущества: сокращение транспортных расходов на ликвидацию одного аварийного отключения в 3–4 раза; снижение трудозатрат на поиск места повреждения в среднем на 8 чел.-ч. на одно отключение; уменьшение недоотпуска электроэнергии благодаря автоматическому восстановлению питания; ремонтные бригады выезжают непосредственно к месту повреждения, минуя этап поиска, что сокращает время простоя потребителей.

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

Автоматизация снижает количество и длительность отключений, минимизирует неудобства для бытовых и промышленных потребителей и повышает экономическую эффективность работы сетевой компании. Для отрасли проект служит примером масштабируемого подхода к цифровизации распределительных сетей с применением IoT-устройств, телемеханики и распределённых алгоритмов.

В «Сетевой компании» подчёркивают, что сочетание контроллеров, индикаторов короткого замыкания и дистанционно управляемых коммутационных аппаратов позволяет не только повышать надёжность, но и оптимизировать операционные расходы, постепенно переводя сеть республики на современную интеллектуальную модель обслуживания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/