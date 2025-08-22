Завершено тестирование Astra Linux в связке с Termit и ALD Pro

«Группа Астра» и разработчик корпоративного инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft завершили тестирование работоспособности актуального релиза платформы терминального доступа Termit 2.3 в связке со службой каталога ALD Pro 2.4.1 и ОС Astra Linux 1.8. Официально подтверждена совместимость свежей версии платформы Termit 2.3 сразу с двумя популярными продуктами «Группы Астра»: ОС Astra Linux и службой каталога ALD Pro.

Применение комплексного решения позволяет создать надежную, масштабируемую и безопасную среду аутентификации и авторизации, наладить удобное централизованное управление доменом и уменьшить операционные расходы.

После серии проверок эксперты убедились, что программный стек можно применять без ограничений. Все его компоненты работают стабильно, а их функциональность, включая замкнутую программную среду, мандатный контроль целостности, авторизацию доменных пользователей, LDAPS- и Kerberos-аутентификацию, доступна в полном объеме. Это официально гарантируют сертификаты, выданные в рамках программы партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra.

Termit — это полностью локальная разработка с собственным движком и кодовой базой, не основанной на технологиях Open Source. С ее помощью можно организовать безопасный терминальный доступ для удаленной работы персонала, даже если качество каналов передачи данных низкое, а парк ПК устарел. Продукт легко внедрить в инфраструктуру на основе Astra Linux, при необходимости масштабировать и задействовать как на рабочих местах, так и на терминальных серверах. Интеграция с ALD Pro позволяет настроить централизованное управление учетными записями и доступом с поддержкой единой доменной авторизации (Kerberos и LDAPS), что заметно упрощает процесс администрирования и снижает операционные издержки.

Прошедшие испытания стали логическим продолжением сотрудничества производителей: ранее они уже подтвердили, что с решениями «Группы Астра» совместимы не только предыдущие версии Termit, но и два других продукта Orion soft: среда виртуализации zVirt и платформа контейнеризации Nova Container Platform.

«Мы продолжаем работу в рамках стратегического партнерства с «Группой Астра», обеспечивая совместимость наших решений. Мы учитываем особенности инфраструктуры заказчиков при развитии продукта, поэтому нам важно, чтобы Termit позволял работать с разными службами каталогов, в том числе с ALD Pro как с ведущим российским решением в этой категории ПО», — сказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.