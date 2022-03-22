ГК «Абиком» с помощью Okdesk оптимизировала обслуживание оргтехники

Группа компаний (ГК) «Абиком» внедрила специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению «Абиком» оптимизировал обслуживание оргтехники. В частности, выездные сотрудники компании экономят в неделю четыре часа рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Изначально сервисный центр компании использовал систему, которая была не предназначена для выездного обслуживания и ремонта оргтехники. Из-за этого сотрудникам центра приходилось дублировать информацию и вести учет оборудования в Excel. На это специалисты тратили много времени.

«Абикому» нужна была система, с помощью которой можно привязывать оборудование к клиентам и их заявкам, сохранять истории обслуживания оргтехники. Также важно, чтобы у этой системы было мобильное приложение для выездных сотрудников. Поэтому компания выбрала help desk решение Okdesk.

Теперь специалисты сервисного центра компании регистрируют заявки и ведут учет оборудования в единой системе, отслеживают истории обслуживания оргтехники. Специалистам стало удобнее контролировать SLA (Service Level Agreement), чтобы соблюдать нормативы времени по решению заявок.

Выездные сотрудники используют мобильное приложение, в котором есть вся необходимая информация: назначенные заявки, местонахождение объекта обслуживания, контакты заявителя, история ремонта оргтехники, чек-лист по задачам.

Благодаря Okdesk руководитель сервисного центра компании стал меньше тратить времени на расчет заработной платы сотрудникам. Раньше на это у него уходил целый рабочий день, а сейчас подсчет заработной платы занимает один-два часа.

«С помощью Okdesk компании удалось оптимизировать работу сервисного центра. Организация всех процессов в одной системе сделало их отслеживаемыми и прозрачными, что, по приблизительным подсчетам, экономит четыре часа рабочего времени одного инженера в неделю», - отметил руководитель сервисного центра ГК «Абиком» Дмитрий Шергин.