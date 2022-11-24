Оформить дом в собственность теперь можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья

Жителям Московской области стал доступен новый комплекс цифровых услуг. Теперь достаточно подать заявление на получение уведомления об окончании строительства объекта ИЖС, а постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности пройдут в проактивном режиме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Зарегистрировать дом в собственность в Подмосковье стало еще проще благодаря проактивному направлению заявления в Росреестр. Следует только дождаться результата в личном кабинете на региональном портале госуслуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугой «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома» могут воспользоваться жители, которые построили частный дом для постоянного или сезонного проживания. Чтобы подать заявление, нужно в карточке услуги на региональном портале выбрать муниципалитет, цель обращения, заполнить электронную форму и приложить документы. Обязательно нужно предоставить паспорт, технический план объекта, уведомление об окончании строительства, соглашение владельцев участка об определении долей, если собственников несколько. Следует заранее оплатить госпошлину за регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объекта ИЖС или садового дома.

Услуга предоставляется бесплатно.

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Перед строительством дома для постоянного или сезонного проживания нужно уведомить администрацию городского округа. Сделать это также можно онлайн на региональном портале.