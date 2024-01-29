Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов

По прошествии двух лет с первых антироссийских ИТ-санкций Россия надежно защитилась от них. В страну гигантскими партиями ввозятся западные полупроводники на миллиарды долларов, и США вместе с Европой пока не в силах остановить этот поток. Но новый пакет санкций уже в разработке, и он может перекрыть каналы поставок.

Что-то пошло не так

По итогам 2023 г. Россия ввезла в Россию микросхемы западной разработки на сумму около $2 млрд, пишет агентство Bloomberg. Реализовать это удалось на фоне жесточайших антироссийских санкций, особенно в сфере информационных технологий.

Россия находится под ограничениями Запада и частично Востока из-за событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. Количество санкций исторически большое, а количество пакетов этих санкций давно перевалило за 10.

В частности, в Россию сильно ограничены поставки многих полупроводников, а некоторые компании, связанные с их производством, в частности, американская Intel, демонстративно свернули свою деятельность на российском рынке.

Но поставкам чипов в Россию, судя по всему, эти действия Запада никак не мешают. Засекреченные данные российской таможенной службы, полученные агентством Bloomberg, показывают, что более половины импортированных полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 г. были произведены или хотя бы разработаны американскими и европейскими компаниями.

Санкции дали сбой

По информации Bloomberg, в 2023 г. в Россию ввозились проводники с логотипами американских Intel, AMD и Analog Devices Inc., а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Среди перечисленных не у всех есть свои фабрики по выпуску микросхем – к примеру, у Intel они имеются, а AMD делегирует выпуск своих процессоров тайваньской TSMC.

Фото: AMD AMD в числе первых объявила об ограничениях поставок в Россию

Как пишет издание, все эти компании уверяют, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили деятельность в России и внедрили различные процессы и политики для контроля за соблюдением санкций. Они заявили, что работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами.

Тем не менее, чипы этих компаний как попадали в Россию до санкций, так и продолжают попадать, несмотря на все ограничения. Bloomberg утверждает, что подавляющее большинство запрещенных технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Не Западом единым

В целом, таможенные данные показали, что за первые девять месяцев 2023 г. Россия импортировала чипсов на сумму $1,7 млрд. Из них $1,2 млрд – деньги, уплаченные за продукцию 20 крупных компаний, а небольшие вендоры получили в общей ложности около $500 млн, пишет Bloomberg.

В топ-20 также вошли небольшое количество китайских производителей и тайваньская компания Realtek Semiconductor Corp. Россия импортировала продукцию последней на сумму около $17 млн. Тем не менее, нет никаких признаков того, что тайваньская компания экспортировала чипы напрямую в Россию или знала, что ее товары оказались там, пишет Bloomberg.

Значительную часть продаж отрасли микросхем контролируют дистрибьюторы, и у них, в свою очередь, всегда есть несколько своих поставщиков. Производители не всегда обязаны отслеживать, куда попадает их продукция после продажи этим компаниям.

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Однако представители вендоров поспешили заявить о своей непричастности к происходящему. В Intel подчеркнули, что компания соблюдает «все применимые экспортные правила и санкции», а ее контракты требуют, чтобы клиенты и дистрибьюторы тоже соблюдали эти правила. Компания проявляет «нулевую терпимость к обходу своих требований», говорится в сообщении.

Представитель AMD заявил изданию, что компания реализует программы, «предотвращающие и исправляющие послепродажное перемещение продуктов AMD в незаконные каналы и внутри них». AMD, как утверждают ее представители, незамедлительно реагирует на на любую информацию о продажах в зонах с ограниченным доступом «и заставляет своих дистрибьюторов и клиентов сделать то же самое».

Компания Texas Instruments тоже сказала, что любые поставки ее продукции в Россию «являются незаконными и несанкционированными», и что у нее есть отдельная группа специалистов по контролю продаж и отгрузки продукции. Компания якобы принимает ответные меры, на несоблюдение дистрибьюторами и клиентами законов об экспортном контроле.

Bloomberg привел еще несколько схожих по своему смыслу заявлений компаний. Их сделали Analog Devices, Infineon, Microchip, Marvell и NXP.

Скоро все может кончиться

В настоящее время власти США и ЕС работают над тем, чтобы заблокировать известные им маршруты следования западной электроники в Россию. По информации издания, они уделяют особое внимание списку так называемых «товаров двойного назначения» и передовых товаров, обнаруженных в российском оружии к юго-западу от российских границ или имеющих решающее значение для его производства.

В частности, ЕС в настоящее время работает над новым пакетом санкций, и несколько государств-членов подталкивают блок сделать больше для контроля компаний в третьих странах, а также проводимых ими торговых операций.