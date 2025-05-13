Разворот на 180. Первая ИТ-компания разочаровалась в нейросетях и мечтает вернуть всех уволенных сотрудников, замененных на ИИ

ИТ-стартап Klarna начал повторно нанимать в штат людей, которых сам же и уволил, заменив на искусственный интеллект. Нейросетевая революция в сфере кадров не случилась – даже технологическим компаниям по-прежнему нужен естественный интеллект, а не искусственный.

Нам он и вовсе не нужен, искусственный интеллект ваш

Шведский ИТ-стартап Klarna из сферы финансовых технологий наглядно продемонстрировал преимущество естественного интеллекта над искусственным. Он внезапно начал массово нанимать уволенных ранее сотрудников, которых в 2024 г. хотел заменить нейросетями, пишет агентство Bloomberg.

В провале операции по цифровизации своего штата расписался лично генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски (Sebastian Siemiatkowski). В 2024 г. он на весь интернет трубил о том, что в его компании ИИ сможет заменить до 700 операторов технической поддержки, но теперь он набирает персонал именно в колл-центр.

Более того, Klarna избавила таких работников от офисного рабства. Им разрешено работать удаленно.

Нейросеть «Кандинский» Нейросети не смогли заменить обычных людей

Семятковски по-прежнему с энтузиазмом относится к нейросетям. Однако теперь он открыто признает, что стремление его компании сократить расходы за счет ИИ привело к снижению качества, и теперь она отдает приоритет инвестициям в человеческий капитал.

ИИ к успеху шел. Не получилось, не повезло

С целью «антицифровизации» своего коллектива 43-летний Семятковски планирует провести кампанию по набору персонала, чтобы клиенты Klarna, обращающиеся в техподдержку, всегда имели возможность поговорить с реальным человеком. Это является признаком того, что приверженность шведских финтех-компаний искусственному интеллекту имеет свои пределы, пишет Bloomberg.

Пилотный проект начался с малого – буквально с двух новых сотрудников колл-центра. Они уже приступили к работе. «Мы также знаем, что есть множество пользователей Klarna, которые очень увлечены нашей компанией и хотели бы работать у нас. С точки зрения бренда, с точки зрения компании Я просто думаю, что очень важно, чтобы вы ясно дали понять своему клиенту, что всегда найдется человек, если он захочет».

Почти первая во всем

Klarna была одной из первых компаний, начавших сотрудничать с OpenAI – разработчиком нашумевшей нейросети ChatGPT, в которую корпорация Microsoft вливает миллиарды долларов. Семятковски в 2023 г. заявил , что хочет, чтобы его компания стала «любимым подопытным кроликом» (favorite guinea pig) технологического гиганта, пишет Bloomberg. В том же 2023 г. Klarna остановила прием новых работников в свой штат и сосредоточилась на замене персонала нейросетями.

Этот энтузиазм был отчасти обусловлен потребностью Klarna в сокращении расходов после окончания финтех-бума. В раунде сбора средств в 2022 г. ее оценка упала всего лишь до $6,7 млрд по сравнению с пиковым значением в $45,6 млрд годом ранее.

По данным Bloomberg News, совсем недавно компания пыталась привлечь не менее $1 млрд долларов США в ходе IPO с целевой оценкой более $15 млрд, Однако эти планы были приостановлены из-за волатильности рынка в апреле 2025 г.

Теперь же Klarna стала одной из первых компаний, которая решила развернуться на 180 градусов в плане своего отношения к ИИ вместо живых сотрудников. Семятковски сказал, что эта стратегия больше не подходит его компании.

Но, несмотря на то, что Klarna возобновила найм сотрудников, технологические сдвиги все еще будут влиять на численность персонала в более широком смысле, по словам Семятковски. Он ожидает, что через год естественный уровень сокращения персонала в 20% сохранится, что приведет к сокращению рабочей силы примерно до 2500 человек с нынешнего уровня в 3000.

Этот темп сокращения может даже ускориться по мере совершенствования технологий фирмы. На вопрос Bloomberg о том, когда это может произойти, соучредитель и генеральный директор ответил: «Я чувствую себя немного как Илон Маск (Elon Musk, миллиардер, владелец соцсети Х, основатель Tesla и пр. – прим. CNews), всегда желающий сказать, что это произойдет завтра, хотя это займет немного больше времени. Я думаю, что это вполне вероятно в течение 12 месяцев».

У индийцев все получилось

Шведская Klarna не смогла заменить операторов колл-центра искусственным интеллектом, но в мире существует как минимум одна компания, которой это удалось. Это индийский стартап Duukan, оказывающий услуги колл-центра.

Как сообщал CNews, летом 2023 г. эта компания уволила 90% персонала и заменила людей нейросетями, что в итоге привело к бурному росту бизнеса и росту уровня удовлетворенности клиентов. Сохранившие тогда свою работу сотрудники Duukan были уволены немного позже – в октябре 2023 г. теперь на все звонки в Duukan отвечает искусственный интеллект.