Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех»

Разработчик ПО для финансовой отрасли «Диасофт» вошел в состав участников ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора, поделится опытом разработки и внедрения ПО.

В августе 2023 г. «Диасофт» стал ассоциированным членом АФТ. В этом статусе компания получила возможность принимать участие в рабочих группах ассоциации, пилотировании инициатив и новых решений в технологической песочнице АФТ. На площадке ассоциации «Диасофт» будет взаимодействовать с участниками рынка для создания новых ИТ-решений и развития уже существующих с учетом требований представителей отрасли. АФТ, в свою очередь, будет поддерживать инициативы «Диасофт» в правовом, информационном и технологическом поле.

«Вступление в ассоциацию «Финтех» одного из крупнейших российских разработчиков ПО для финансового рынка – это дополнительные возможности для кросс-отраслевого взаимодействия участников. Совместная работа на площадке ассоциации крупнейших представителей отрасли и ведущих отечественных вендоров упростит и ускорит процесс создания и вывода на рынок новых ИТ-продуктов, и как следствие, миграцию финансовой отрасли на новые отечественные решения», – сказал генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

«Один из ключевых трендов отечественного ИТ-рынка – технологическая независимость. Вместе с тем идет процесс цифровизации финансовой отрасли, что повышает требования к вендорам: разработчики ПО должны быть не только эффективны, но и максимально близки к рынку и своим заказчикам. В проектах ассоциации «Финтех» пилотируются идеи и проверяются гипотезы, направленные на развитие отрасли. Участие в АФТ позволит компании «Диасофт» еще быстрее совершенствовать продукты. В рамках профильных направлений мы будем обмениваться опытом с ведущими экспертами отрасли и получать обратную связь от заказчиков. Такой подход позволит максимально учитывать ожидания рынка и потребности ключевых игроков при разработке ПО», – сказал член совета директоров компании «Диасофт» Александр Генцис.