Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома» и основной поставщик услуг по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, завершила основной этап проекта по внедрению комплексной информационной системы «АРМ Ведомство» в Ростовской области.

Платформа позволяет оказывать региональные электронные услуги через Единый портал госуслуг и автоматизировать ведомственные бизнес-процессы. На основе данного решения удалось существенно повысить качество и удобство получения государственных услуг — граждане не тратят время на ожидание в очередях и заполнение бумажных заявлений, получают автоматизированные уведомления, а также имеют доступ к актуальной информации об услугах и событиях.

Кроме того, доступность сервисов повышается благодаря использованию мобильного приложения, с помощью которого взаимодействие с ведомствами происходит в удобном формате. Через приложение граждане могут подать заявку на интерактивный прием к губернатору Ростовской области, записаться в ведомство, проверить выставленные начисления, узнать важные новости, получить индивидуальную рекомендацию о доступных услугах, отправить заявку и узнать результат предоставления той или иной услуги.

Благодаря автоматизации деятельности региональных органов власти значительно сокращено время решения типовых задач. Сотрудники ведомств получают структурированные отчеты по входящим и исходящим запросам, услугам в электронном виде и другие статистические данные в удобном графическом формате. Система обрабатывает информацию по запросам, определяет наиболее популярные услуги и степень загрузки ведомств. Это значительно упрощает процесс принятия управленческих решений и оставляет больше времени на непосредственное оказание услуг гражданам. Решение также позволяет оперативно формировать уведомления, отправлять и гарантированно доставлять информацию пользователям.

Новые функциональные модули системы «АРМ Ведомство» автоматизировали работу отдельных государственных ведомств Ростовской области. Так, с помощью системы комитет по молодежной политике может формировать отчеты по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, например, создание единого информационного пространства, поддержка инициатив и проектов, работа с трудными подростками, взаимодействие с общественными организациями и движениями, а также контроль бюджетных средств на реализацию программы.

С помощью специального модуля для Министерства здравоохранения Ростовской области пользователи могут дистанционно отслеживать информацию о рассмотрении лицензионного дела. Подача обращения, проверка сведений, а также ведомственные процессы полностью автоматизированы.

Сервис, разработанный для Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, значительно упростил и автоматизировал процедуру по предоставлению сведений и ведению учета в сфере водопользования. С помощью системы пользователи могут предоставлять различные отчеты по водопользованию через Госуслуги, в том числе протоколы лабораторных исследований качества воды, а ведомства — автоматически составлять реестры и формировать статистику на единой платформе.