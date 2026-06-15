«РТ МИС» возглавил Сергей Метелев

«РТ МИС» сообщает о назначении Сергея Метелева генеральным директором компании с 11 июня 2026 г. Сергей Вячеславович является членом совета директоров «РТ МИС», ранее он занимал должность советника генерального директора «РТ МИС». Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

На посту главы компании Сергей Метелев сконцентрируется на дальнейшем развитии медицинских информационных систем, повышении эффективности процессов и укреплении позиций «РТ МИС» как ключевого поставщика ИТ-решений для цифровизации регионального здравоохранения.

Сергей Метелев родился в Перми, в 2001 г. окончил Пермский государственный технический университет по специальности «прикладная математика». В разные годы он занимал должности начальника отдела программного обеспечения, заместителя директора по информационным технологиям в Пермском краевом медицинском информационно-аналитическом центре. С 2012 по 2025 гг. — генеральный директор «СВАН». В контуре ГК «Ростелеком» Сергей Вячеславович работает с 2020 г. Общая управленческая практика — 23 года.

Дмитрий Зима, ранее возглавлявший «РТ МИС», продолжит свою работу в компании «РТК-Медоператор». За время его руководства «РТ МИС» усилила позиции в сегменте государственных информационных систем в сфере здравоохранения, продолжила реализацию ключевых федеральных и региональных проектов.

«Благодарю Дмитрия Петровича за его вклад в развитие компании на протяжении последних двух лет. Под его руководством “РТ МИС” укрепила позиции и достигла значимых результатов: стала шире функциональность системы, появились социально значимые сервисы для населения, вырос перечень отечественных технологических партнеров. Работу компании высоко оценили в Минздраве России, отдельные сервисы продемонстрировали Президенту России. Перед “РТ МИС” стоят амбициозные задачи по развитию платформенных решений для цифрового здравоохранения. Будем усиливать надежность сервисов, выстраивать долгосрочное партнерство с регионами и медицинскими организациями, опираясь на экспертизу и опыт нашей команды. Предыдущий этап развития задал высокую планку — нам важно не сбавлять темп и двигаться дальше», — сказал Сергей Метелев.