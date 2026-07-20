Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет

Бывшему руководителю ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны придется отсидеть 13 лет. Его уличили в 10 эпизодах получения взяток с собственных сотрудников на общую сумму 7 млн рублей при создании инициативной научной группы по внедрению современных технологий.

Приговор за взятки

Андрея Протасова, бывшего руководителя ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны России, Савеловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб. за получение в 2020-2025 гг. взяток по нескольким эпизодам и превышение должностных полномочий, пишет ТАСС.

У обвиняемого конфисковано имущество на сумму взяток — 7 млн руб. Ему вменяются три эпизода по ч. 3 ст. 286 УК ( п. «в», «е», превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий); четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 УК (получение особо крупной взятки), два эпизода по ч. 5 ст. 290 УК (п. «в», получение крупной взятки) и один эпизод по ч. 2 ст. 290 УК (получение значительной взятки).

Протасов, доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ, руководил ЦНИИ с февраля 2008 г. Он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями.

За участие в научной группе нужно платить

Об аресте 64-летнего Андрея Протасова CNews писал в апреле 2025 г. Как выяснило следствие, Протасов отвечал за создание инициативной научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера.

minoborony700.jpg
Следственный комитет России
За получение взяток с собственных сотрудников получил срок профессор военных наук, руководивший НИИ Минобороны
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. В суде он заявил, что деньги тратил на текущую деятельность института.

В январе 2026 г, по данным ТАСС, обвиняемый просил переквалифицировать его дело со ст. 290 (получение взяток) на ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) либо на ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Деятельность ЦНИИ

ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был создан еще в Советском Союзе — в августе 1954 г.

В 2014–2024 гг. ЦНИИ исполнял многомиллионные контракты с госзаказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. «27-й ЦНИИ» Министерства обороны, как выяснил РБК, в том числе занимался разработкой биологически активной добавки против коронавируса.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще