Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Калмыкии»

Ozon запустил витрину «Сделано в Калмыкии» при поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в рамках проекта компании «Сделано в России». Он содействует продвижению отечественных товаров и развитию локального бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На витрине представлено более 100 различных наименований от местных производителей: товары для хобби и творчество, для детей и животных, продукты питания, книги. Покупатели смогут найти и приобрести среди них нужное и поддержать местных предпринимателей. Ассортимент раздела будет расширяться.

Руководитель центра «Мой бизнес» Виктор Чоянов: «Совершенствуем действующие механизмы поддержки и заключаем новые партнерства — все для того, чтобы помочь нашим предпринимателям расти, выходить на новые рынки и уверенно двигаться вперед. Надеемся, что как можно больше людей воспользуются этой услугой».

Разместить свою продукцию на витрине может любой продавец с производством на территории Республики. Для этого необходимо подать заявку через Центр «Мой бизнес».

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями запустил проект «Сделано в России» в 2022 г. и продолжает его развивать. У 31 региона России есть собственный раздел на маркетплейсе. Сегодня такая витрина появилась и у Республики Калмыкия.