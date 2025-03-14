Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Калмыкии»

Ozon запустил витрину «Сделано в Калмыкии» при поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в рамках проекта компании «Сделано в России». Он содействует продвижению отечественных товаров и развитию локального бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На витрине представлено более 100 различных наименований от местных производителей: товары для хобби и творчество, для детей и животных, продукты питания, книги. Покупатели смогут найти и приобрести среди них нужное и поддержать местных предпринимателей. Ассортимент раздела будет расширяться.

Руководитель центра «Мой бизнес» Виктор Чоянов: «Совершенствуем действующие механизмы поддержки и заключаем новые партнерства — все для того, чтобы помочь нашим предпринимателям расти, выходить на новые рынки и уверенно двигаться вперед. Надеемся, что как можно больше людей воспользуются этой услугой».

Разместить свою продукцию на витрине может любой продавец с производством на территории Республики. Для этого необходимо подать заявку через Центр «Мой бизнес».

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями запустил проект «Сделано в России» в 2022 г. и продолжает его развивать. У 31 региона России есть собственный раздел на маркетплейсе. Сегодня такая витрина появилась и у Республики Калмыкия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

В России близится создание Министерства рекламы

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России»

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще