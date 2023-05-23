Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Билайн» обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов в Калмыкии

«Билайн» модернизировал сеть и обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов, расположенных в 9 районах Республики Калмыкия.

Оператор провел расширение полосы под пропуск интернет-трафика (рефарминг в диапазоне L 900 МГц). В результате жители этих поселков теперь могут пользоваться всеми возможностями интернет-доступа для учебы, работы или досуга. Улучшения коснулись поселков Мирный (Октябрьский район), Унгн-Терячи (Малодербетовский район), Коробкин Годжур, Обильное (Сарпинский район), Кегульта (Кетченеровский район), Бага-Чонос, Овата (Целинный район), Адык, Меклета (Черноземельский район), Джалыково (Лаганский район), Харба (Юстинский район), Магна (Ики-Бурульский район).

Делгира Пюрбеева, директор Элистинского отделения «Билайна», сказала: «В этих населенных пунктах теперь появился скоростной мобильный интернет 4G. Особенность этой технологии – большой радиус охвата сигнала сотовой связи, до 25–30 км. Это позволяет пользоваться мобильным интернет-доступом в комфортном режиме не только жителям поселков, но и абонентам Билайн, которые передвигаются по расположенной в зоне сигнала федеральной трассе «ЭлистаВолгоград». Мы продолжим улучшать качество связи в республике, в том числе благодаря запуску новых технологий».

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM
безопасность

Ранее «Билайн» заявил о запуске в республике технологии VoWiFi («голос через Wi-Fi»), которая позволяет абонентам совершать телефонные звонки через сети Wi-Fi – там, где сигнал сотовой связи проходит с трудом (например, в цокольных помещениях или на последних этажах высотных зданий). Кроме того, можно звонить домой или отправлять SMS по домашнему тарифу из любой точки мира.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще