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«Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» подключил к интернету 95 социально значимых объектов в Калмыкии. Работа была проведена в рамках первого этапа реализации госконтракта по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в республике.

Специалисты цифрового провайдера проложили 125 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до населенных пунктов и объектов Малодербетовского, Октябрьского, Кетченеровского, Целинного, Ики–Бурульского, Лаганского, Сарпинского, Юстинского, Яшалтинского, Городовиковского районов республики, а также городского округа Элиста. Доступом в интернет обеспечены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 41 образовательная организация, 22 органа государственной власти и местного самоуправления, а также 16 подразделений МВД, МЧС и Росгвардии.

«Благодаря большому накопленному опыту реализации национальных проектов на территории Калмыкии, нам удалось завершить первый этап национального проекта «Цифровая экономика» досрочно. Впереди у нас еще много работы, в том числе обеспечить интернетом 270 социально значимых объектов в рамках следующих этапов проекта. Реализация программы не только сделает доступными базовые цифровые сервисы в госучреждениях, но также позволит улучшить качество и предоставляемые на территории региона услуги частным и бизнес-абонентам компании», – отметил Алексей Осипов, и.о. директора Калмыцкого филиала «Ростелекома».

«Инфраструктура, которую создаёт «Ростелеком», станет своеобразным фундаментом для расширенного доступа населения к современным сервисам в самых отдалённых сёлах Калмыкии. В результате повысится уровень цифровизации в республике», – сказал Алексей Этеев, министр цифрового развития Калмыкии.

Согласно государственному контракту с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до конца 2021 года «Ростелеком» в республике Калмыкия подключит к интернету 365 региональных объекта, вошедших в национальную программу «Цифровая экономика». До конца 2021 года доступ в интернет для подключенных объектов будет оплачиваться за счет средств федерального бюджета.

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