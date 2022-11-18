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Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске новых базовых станций в Томском районе. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 2000 сельских жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила на территории сел Межениновка и Большое Протопопово новое оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах теперь доходит до 100 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно общаться с близкими по видеосвязи, работать и учиться в удаленном формате, подавать заявления на Госуслугах и многое другое.

«В этом году мы поставили себе задачу обеспечить жителей пригорода Томска качественным мобильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких малых населенных пунктах региона», – отметил технический директор филиала МТС в Томской области Вадим Санфиров.

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Поддержка ИТ-отрасли

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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