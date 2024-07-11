Cloud4Y предоставил «Халмек Литиум» резервный ЦОД

ООО «Халмек Литиум» — российский производитель моногидрата гидроксида лития аккумуляторного качества и другого химического сырья. В 2016 г. компания запустила собственное производство гидроокиси лития, а в 2020 г. — второй гидрометаллургический завод на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области. Продукция завода испытана, одобрена и успешно используется на крупнейших предприятиях России, СНГ и других стран.

Для решения стоящих перед компанией задач «Халмек Литиум» использует собственную ИТ-инфраструктуру. Но с точки зрения безопасности и отказоустойчивости важно позаботиться о дублировании этих мощностей. Сохранность данных и кратчайшие сроки восстановления работоспособности системы в случае сбоев — требования, которые бизнес предъявляет к ИТ- инфраструктуре в первую очередь. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Резервный ЦОД, резервное копирование и репликация позволяют иметь копии виртуальных машин, готовых к запуску. В случае отказа основного сервера компания может немедленно переключиться на мощности, находящиеся в режиме ожидания. Информация не пропадает даже при полном выходе сервера из строя — ее можно будет восстановить из резервного источника.

«Халмек Литиум» выбрала решение «Резервный ЦОД» корпоративного облачного провайдера Cloud4Y, чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов в инфраструктуре. Решение позволяет избежать ручного копирования и восстановления данных, после настройки процесс создания бэкапа и аварийное восстановление будут выполняться без участия ИТ-специалистов. Время копирования можно задать таким образом, чтобы оно не мешало рабочим процессам, например, ночью.

Таким образом с помощью облачной платформы Cloud4Y российский производитель химического сырья обеспечил стабильность инфраструктуры и избавил штатный ИТ-отдел от лишней нагрузки.