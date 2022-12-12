Рассерженный Линус Торвальдс ввел строгие правила против ленивых разработчиков. Теперь их код могут не взять в ядро Linux

Линус Торвальдс изменил правила работы над ядром Linux для участников сообщества. Все правки теперь следует присылать строго заранее, а не за пару часов до дедлайна. В противном случае они даже не будут рассматриваться. Торвальдс больше не хочет связываться с медлительными разработчиками и плодами их труда. Идея сработала – почти сразу после ввода новых правил свои идеи ему прислали несколько десятков разработчиков, хотя до дедлайна остается еще пара недель.

Радикальные методы борьбы с ленью

Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linux Torvalds) во время презентации ядра Linux 6.1 ввел новые жесткие правила для разработчиков. Он больше не желает видеть в своей почте сообщения разработчиков, предлагающих свой код для интеграции в ядро, которые поступили незадолго до дедлайна (окончания работ над очередной версией ядра).

Другими словами, все предложения разработчиков, не потрудившихся представить их вовремя, будут отклоняться без просмотра, даже если они действительно стоящие. Это наказание для тех, кто привык делать все в последний момент. Присылать свои исправления повторно на общих для всех условиях Торвальдс им не запрещает, но если они и будут реализованы, то уже в составе следующей сборки.

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Торвальдс намекал, что ему надоели такие лентяи в сообществе разработчиков Linux, еще в октябре 2022 г. Как сообщал CNews, он сделал им строгий выговор, заявив, так распоряжаться рабочим временем недопустимо. Торвальдс объяснил это тем, что ему приходится в авральном темпе изучать материалы, присланные в последние часы перед дедлайном и тратить на это, в том числе, свои выходные.

Буферная зона Linux

Чтобы дополнительно стимулировать разработчиков присылать свой код вовремя, Торвальдс ввел еще одно обязательное правило. Оно гласит, что все предложения по модификации ядра Linux нужно заранее отправлять в своего рода агрегатор – Linux Next. Рассматриваться будут лишь те из них, которые находятся в Linux Next в течение некоторого продолжительного времени, а не пары минут или часов.

Если это условие не соблюдено, предложения будут игнорироваться. Торвальдс, не скрывая, заявил, что ему не нужен ад вместо грядущих рождественских и новогодних праздников.

Это было указание к тому, чтобы разработчики заранее прислали свои идеи, которые они хотят воплотить в ядре Linux 6.2. Торвальдс, судя по всему, не намерен сидеть за своим рабочим ПК или ноутбуком все праздники, разбирая завал из писем, сброшенных ему, по недоброй «традиции», в последний момент. Для релиза 6.2 возможность отправить свое предложение действует до 26 декабря 2022 г.

Идея сработала

Под своим заявлением о нежелании сотрудничать с медлительными разработчиками Линус Торвальдс разместил постоянно обновляемый список участников сообщества, принявших его новые условия. В него попадают те из них, кто уже прислал свои предложения.

Рядом с каждым именем Торвальдс указывает число идей, предложенных тем или иным разработчиком, а также кратко описывает их суть. На момент публикации материала список имен состоял из более чем 50 строчек. Среди них есть и россияне. Это указывает на то, что актуальная геополитическая ситуация на процесс разработки Linux совершенно не влияет.

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Многие авторы, к тому же, предлагают больше одной идеи.

Десятки тысяч исправлений

Подсчитать, сколько правок к ядру Linux было внесено в него к моменту релиза версии 6.1, если бы Торвальдс ввел новое правило раньше, не представляется возможным. Но даже с учетом наличия особо ленивых кодеров среди участников сообщества Linux 6.1 получил в общей сложности более 15,1 тыс. правок, предложенных почти 2140 разработчиками.

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Их совместные усилия привели к удалению из ядра более 304 тыс. строк кода и добавлению свыше 716 тыс. новых строк. Приблизительно 45% всех изменений касаются работы драйверов устройств, и неудивительно – CNews писал, что некорректная работа драйверов видеокарт Intel может на аппаратном уровне уничтожить матрицу экрана ноутбука.

14% правок касаются сетевого стека, еще 14% из них внесены в код для аппаратных архитектур. В общей сложности правки внесены почти в 13,2 тыс. файлов.

Но лень разработчиков все же отразилась на патче 6.1 для ядра Linux. Он «весит» почти вдвое меньше обеих предшествующих ему сборок – 6.0 и 5.19.