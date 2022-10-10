Разработка Linux во всем мире замедлилась из-за поломки ОЗУ на ПК Линуса Торвальдса

Линус Торвальдс сообщил о снижении темпов своей работы, что может привести к переносам ближайших релизов ядра Linux на более поздние сроки. Всему виной вышедшая из строя оперативная память с поддержкой ЕСС – из-за этого он не может работать на своем десктопе. Нужных ему планок нет в наличии, ему приходится работать медленнее на его новом ноутбуке, предположительно, производства Apple.

Торвальдс замедлился

Релиз нескольких ближайших сборок ядра Linux может задержаться по вине самого Линуса Торвальдса (Linus Torwalds) – создателя этой операционной системы. Как пишет The Register, Торвальдс столкнулся со сбоем оперативной памяти в своем компьютере, что замедлило его собственную производительность.

Сам Торвальдс еще в июле 2020 г. заявлял, что отошел от дел и перестал принимать непосредственное участие в разработке ядра Linux и переключился исключительно на консультирование других разработчиков. Похоже, спустя два года он все же вернулся к привычной для него деятельности.

Явный намек на то, что Торвальдс работает медленнее, чем обычно, прозвучал в его ответе на вопрос одного из разработчиков, касавшегося новых функций ядра. Создатель Linux сказал, что в настоящее время работает медленно и со своего лэптопа, ожидая доставки необходимых ему модулей оперативной памяти с протоколом коррекции ошибок (ЕСС).

Торвальдс явно взбешен случившимся. Работа почти стоит, а доставка нужного ему «железа» задерживается

В настоящее время Торвальдс поглощен процессом разработки ядра Linux версии 6.1. Апдейт принесет множество нововведений, включая полноценную поддержку языка программирования Rust.

Компьютер подвел Торвальдса

Нынешняя рабочая станция Линуса Торвальдса, пишет The Register – это настольный ПК, собранный на базе процессора Threadripper. Такое название носят современные процессоры AMD, ориентированные на работу именно в производительных рабочих станциях.

По всей видимости, оперативная память, которую ему никак не могут доставить, нужна именно для настольного ПК Линуса. Ранее он сообщил, что столкнулся «некоторой нестабильностью» (some instability) в работе своего десктопа, и что связана она именно с повреждением модуля памяти.

Торвальдс обнаружил неладное во время компилирования очередной сборки ядра. Сперва он подумал, что все дело во внутренних ошибках компилятора или в некорректном коде внутри самого ядра. Однако почти сразу создатель Linux понял, что проблема носит аппаратный характер.

Позже Торвальдс заявил, что в его системном блоке вышел из строя модуль ОЗУ, исправно работавший в течение двух с половиной лет. Пока неясно, что именно стало причиной его повреждения, но Торвальдс совершенно уверен, что сумел локализовать проблему. По его словам, он убедился в этом, попытавшись скомпилировать старую проверенную версию ядра. Оставшиеся сомнения развеялись после тестирования оперативной памяти в программе memtest86+, который длился целую ночь.

Кто тормозит Торвальдса

Линус Торвальдс несколько раз посетовал, что нужных ему модулей памяти нет в наличии. По его прогнозам, они должны были приехать к нему в воскресенье, 9 октября 2022 г. Состоялась доставка или нет, на момент публикации материала известно не было.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

В своем посте Линус упомянул, что в его компьютере работает исключительно память ЕСС. Он отметил, что в 2020 г., когда в разгар пандемии коронавируса ему потребовался такой модуль, он не смог найти их в продаже по вменяемой цене. В результате ему пришлось временно пользоваться модулями без ЕСС, что замедлило его работу.

«Я абсолютно ненавижу сумасшедшую политику отрасли и недобросовестных поставщиков, которые сделали память ECC такой “особенной”», – заявил он.

Как пишет The Register, это отсылка на пост Торвальдса 21-летней давности. В нем создатель Linux высказал следующее мнение: «Единственная причина, по которой Intel говорит, что “ECC предназначена для серверов и встраиваемых систем”, заключается в том, что специалисты по маркетингу Intel убедили власть предержащие в том, что они могут продавать менее качественные чипы по более высокой цене, активировав функциональность ECC. Посмотрите на типы чипов, которые Intel продает с ECC — эти процессоры Xeon (и встроенные процессоры класса Core i3 Atom) точно не будут лучше в других отношениях. Не поддавайтесь ерунде. ECC не для серверов. ECC предназначен для всех, и желание доплатить за оперативную память не должно означать, что вы ограничены в других отношениях».

В 2001 г. Линус ругался на то, что Intel не разрешала использовать ECC со всеми своими процессорами потребительского уровня и, следовательно, подавляла спрос на такие модули. Вследствие этого производители не спешили снижать цены на ЕСС-модули.

Без вины виноватая Apple

В посте 2022 г. Торвальдс, сокрушаясь на тему вышедшей из строя планки оперативной памяти, упомянул ноутбук, который тоже не позволяет ему работать в нужном ему темпе. Как пишет The Register, это может быть лэптоп Apple MacBook с собственным процессором Apple, который Торвальдс использовал для компилирования стабильной версии ядра Linux 5.19. Если это тот же самый ноутбук, которым Линус пользуется сейчас для работы над новыми версиями ядра, возможно, его возможностей не хватает для компилирования ядер ОС. Или, возможно, Линусу просто не хватает удобств большого экрана. С другой стороны, ко всем современным ноутбукам можно подключить внешний большой дисплей.