«Отец» Linux вышвырнул из ядра перспективную файловую систему. Ее разработчика он открыто ненавидит

Линус Торвальдс исключил из ядра Linux производительную файловую систему Bcachefs. Ее автора, Кента Оверстрита, он открыто критикует. Это бывший сотрудник Google. Свою разработку он развивает более 10 лет. Торвальдс решил прекратить ее поддержку в ядре Linux из-за личной неприязни к Оверстриту.

Решающее мнение Торвальдса

Сообщество Linux лишилось еще одного разработчика – его исключили из комьюнити по решению самого Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), создателя Linux. На этот раз под его горячую руку попал разработчик файловой системы Bcachefs, выходец из Google Кент Оверстрит (Kent Overstreet).

Как сообщал CNews, премьера новой файловой системы состоялась в августе 2015 г. Оверстрит утверждал, что она может повысить скорость работы серверных операционных систем, и что она ориентирована в первую очередь на работу с SSD, а не с жесткими дисками.

Конфликт между Оверстритом и Торвальдсом, судя по всему, назревал довольно давно, однако важно подчеркнуть, что «отец» Linux в последние годы перестал тратить энергию и время на подбор слов при общении с другими людьми. Он постоянно хамит разработчикам, иногда завуалированно, а иногда и открыто. Также он регулярно унижает и оскорбляет их, в том числе по национальному признаку. Особую нелюбовь Торвальдс, судя по всему, питает к россиянам, которых изгоняет из сообщества «оптом».

Забирай свою систему, выход вон там

Торвальдс единолично решил, что поддержка файловой системы Bcachefs будет исключена из состава ядра Linux. Он щелкнул виртуальным выключателем с выходом версии 6.17.

Krd / WIkipedia По-видимому, разработчик в сообществе Linux должен остаться только один

К моменту выхода материала не было известно, что именно стало последней каплей для Торвальдса – переписка между ним и Оверстритом все это время была приватной. В апреле 2025 г. CNews писал, что Торвальдс негативно отзывался о Bcachefs из-за найденной в ней небольшой ошибки, которую, впрочем, ошибкой считает лишь он сам. Речь об использовании в файловых системах имен без учета регистра.

Оверстрит, считает, что исключение Bcachefs из состава ядра Linux является идеальным вариантом разрешения его спора с Торвальдсом, однако, по его мнению, это негативно отразится на пользователях.

Кто виноват

Как пишет портал OpenNet, основная причина взаимного недовольства между Торвальдсом и Оверстритом – это несоответствие взглядов на правила отправки коммитов. По мнению последнего, все нововведения, касающиеся файловых систем, необходимо рассматривать незамедлительно, то есть в первую очередь.

У Торвальдса прямо противоположный взгляд на это. По его мнению, изменения, касающиеся файловых систем, носят фундаментальный характер, следовательно, их следует рассматривать исключительно на ранней стадии разработки новой версии ядра Linux. При подготовке к ее релизу, считает Торвальдс, участники сообщества должны концентрироваться на поиске и устранении ошибок и недочетов.

Как сообщал CNews, для Торвальдса очень важно, когда именно разработчики присылают ему запросы на изменение. Судя по всему, Оверстрит регулярно отправлял ему крупные коммиты в неподходящее, по мнению «отца» Linux, время, что и вылилось в конфликт.

Ненависть ко всему новому

Торвальдс на постоянной основе конфликтует с разработчиками, пытающимися привнести в Linux что-либо новое. Например, его хамское поведение вынудило покинуть сообщество разработчика единственного на данный момент дистрибутива Linux, способного работать на компьютерах Apple с новыми процессорами М-серии.

Также Торвальдс регулярно ругает фанатов языка Rust, который считается более безопасным, нежели С и С++, на которых написана большая часть ядра Linux. Впрочем, не менее регулярно он меняет свое мнение о них на прямо противоположное.