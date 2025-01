Унижающий разработчиков создатель Linux исправляется. Он сделает программисту уникальный подарок, который смастерит лично. Это первый подобный случай

Линус Торвальдс, на протяжении всего 2024 г. унижавший программистов, особенно российских, решил подарить одному из них подарок, сделанный своими руками. У него есть хобби – паять гитарные педали, и одну из них он презентует самому удачливому разработчику. Это первый подобный случай за последние несколько лет.

Программист с паяльником

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что подарит одному из разработчиков ядра Linux настоящую гитарную педаль, сделанную своими руками. Зачем она может понадобиться программисту, который с высокой степенью вероятности не будет играть на гитаре, неизвестно.

Гитарные педали позволяют изменять звучание гитары. Их существуют десятки видов, и купить можно как готовое изделие крупного или малоизвестного бренда, так и комплект для самостоятельной сборки. Последние – это как раз выбор Торвальдса.

Получит гаджет лишь один счастливчик – Торвальдс устраивает розыгрыш, и приз в нем лишь один. Чтобы принять участие, нужно отправить ему электронное письмо с текстом I Want A Guitar Pedal и ждать объявления победителя. Торвальдс проведет розыгрыш в ближайшие дни – он уточнил, что выберет получателя педали исключительно из числа тех, чьи адреса почты указаны в коммитах, принятых в ядро в 2024 г. Это значительно увеличивает шансы участников на победу, поскольку если бы учитывались заявки всех разработчиков, вероятность выигрыша была бы один к нескольким десяткам тысяч.

Krd / WIkipedia Торвальдс любит не только открытый код, но и открытое железо

Сообщение о розыгрыше Линус Торвальдс оставил в переписке, посвященной релизу ядра Linux 6.13-rc7. Он также назвал себя «программистом с паяльником» (I'm a software person with a soldering iron). В открытых источниках за последние 10 лет отсутствуют упоминания об аналогичных жестах щедрости со стороны Торвальдса.

Весьма ценный приз

Выбор в качестве подарка разработчику ПО именно гитарной педали кажется странным и нелогичным лишь на первый взгляд. На деле сборка не самых простых, но и не самых сложных устройств с электроникой внутри – это одно из хобби Торвальдса, по его собственному признанию, как и сборка конструкторов Lego в период новогодних праздников. Гитарные педали он назвал «Lego для взрослых с паяльником» (Lego for grown-ups with a soldering iron).

Торвальдс не стал самостоятельно выбирать педаль и делегировал это право будущему победителю. Тем не менее, полностью безграничным этот выбор не будет.

В своем сообщении Торвальдс упомянул наборы для самостоятельной сборки Aion FX. Коих на сайте производителя около 40. Комплекты включают печатную плату и все необходимые компоненты, за исключением паяльника – его потребуется приобрести отдельно. Также для каждого из наборов существует возможность покупки отдельной печатной платы.

Различные наборы для создания педалей Aion

Стоимость наборов разная. Самый доступный оценивается в $79 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13 января 2025 г.), а самый дорого можно приобрести за $129 (13,15 тыс. руб.).

Радиолюбитель, но не музыкант

Гитарные педали представляют собой, как правило, небольшую металлическую коробку, которая включает в себя базовую печатную плату и несколько электронных компонентов для изменения звука. Активируется устройство встроенным педальным переключателем.

Как пишет The Register, такие педали дешевы и полезны, ввиду чего используются почти повсеместно в сфере музыки. Многие известные гитаристы полагаются на личную коллекцию педалей, при создании музыки.

Издание утверждает, что создатель Linux не играет на гитаре, хотя сам Торвальдс об этом не пишет. В своем сообщили он уточнил лишь, что решил подарить одному из разработчиков именно гитарную педаль не потому, что играет на гитаре, а потому, что ему нравится «возиться» с ними (I enjoy the tinkering). Также он назвал гитарные педали функциональными устройствами и отметил, что они не очень сложны конструктивно, но и не очень просты.

Работа педали Aion Ares

По его словам, ему понравился опыт сборки педалей, и он продолжит делать их. Также он подчеркнул, что решил подарить одну из них случайному разработчику ядра одновременно и и в качестве акта щедрости, и чтобы «проверить, читает ли кто-нибудь эти его еженедельные объявления о релиз-кандидатах» (to see if anybody actually ever reads these weekly rc announcements of mine).

Открытому коду – открытое «железо»

Торвальдс никак не объяснил свой выбор в пользу наборов Aion FX. The Register связывает это с тем, что авторы этих наборов называют их «адаптацией схем коммерческих педалей», а не авторизованной продукцией, что указано на сайте компании, состоящей всего из двух человек. Напомним, Linux – это открытое ПО, над которым работают десятки тысяч разработчиков со всего мира.

«Мы понимаем, что ваша схема может быть результатом большого количества времени и исследований, – говорится на странице с информацией о товарных знаках компании. – Однако это лишь один из рисков выхода на рынок и наличия хорошего продукта. Каждый производитель педалей подвержен той же возможности отслеживания и публикации своей работы. Это не пиратство, это не неэтично и, безусловно, не противозаконно».

От ненависти до любви

Торвальдс не очень часто балует участников сообщества Linux. В десятки раз чаще от него можно услышать один лишь негатив в адрес разработчиков. Он постоянно обвиняет их в чем-то и ругает за малейшие провинности – например, в 2024 г. он «посоветовал» им быть более расторопными и присылать свои апдейты к ядру вовремя, а не за несколько часов до публикации новой сборки.

Также Торвальдс, как оказалось, не любит разработчиков, предпочитающих изъясняться грамотно. Он попросил их максимально упростить свою речь до предельно минимального набора слов из разряда «подлежащее, сказуемое».

Но ярче всего его ненависть проявляется к российским программистам. Осенью 2024 г. нескольких мейнтейнеров Linux из России изгнали из списка сопроводителей. Торвальдс не стал отменять это решение и назвал всех, кого отлучили от проекта, «кучкой русских троллей (lots of Russian trolls).

Теперь же Торвальдс решил не ругать, а одаривать программистов. С чем связаны столь резкие перемены, он не уточнил.