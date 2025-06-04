ГК Softline и компания «Цифровые Технологии и Платформы» подписали меморандум о сотрудничестве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания «Цифровые Технологии и Платформы», разработчик решений и продуктов для промышленности, объявили о партнерстве. Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров и генеральный директор компании «Цифровые Технологии и Платформы» Валерий Фокин.

Партнерство открывает новые перспективы для обеих сторон. Коллаборация позволит реализовывать крупные проекты в области систем автоматизированного проектирования (САПР) и инфраструктурных решений в различных сегментах рынка, что соответствует планам ГК Softline по расширению присутствия и укреплению позиций в сфере цифровых технологий.

ГК Softline имеет большой опыт реализации комплексных проектов в различных индустриях и широкий охват рынка. «Цифровые Технологии и Платформы» обладает экспертизой и опытом поддержки производства и капитального строительства, системного управления промышленной безопасностью, поддержки корпоративных информационных систем.

«Объединение экспертизы ГК Softline и компетенций компании «Цифровые Технологии и Платформы» создает прочную основу для достижения совместных целей и реализации стратегических инициатив. Это партнерство станет важным шагом на пути к инновационному развитию и укреплению лидерских позиций обеих сторон на рынке цифровых решений для промышленных компаний», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Для нас сотрудничество с ГК Softline — это важное событие, которое дает нам новые возможности для масштабирования наших решений и выхода на новые рынки. Совместно мы сможем предложить промышленным заказчикам комплексные, высокотехнологичные продукты, отвечающие самым актуальным требованиям цифровой трансформации. Уверен, что объединение наших компетенций позволит ускорить реализацию крупных проектов, повысить эффективность производственных процессов и создать дополнительную ценность для клиентов. Мы рады началу этого партнерства и смотрим в будущее с уверенностью и амбициозными планами», — сказал Валерий Фокин, генеральный директор ЦТиП.