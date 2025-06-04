Разделы

Бизнес
|

ГК Softline и компания «Цифровые Технологии и Платформы» подписали меморандум о сотрудничестве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания «Цифровые Технологии и Платформы», разработчик решений и продуктов для промышленности, объявили о партнерстве. Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров и генеральный директор компании «Цифровые Технологии и Платформы» Валерий Фокин.

Партнерство открывает новые перспективы для обеих сторон. Коллаборация позволит реализовывать крупные проекты в области систем автоматизированного проектирования (САПР) и инфраструктурных решений в различных сегментах рынка, что соответствует планам ГК Softline по расширению присутствия и укреплению позиций в сфере цифровых технологий.

ГК Softline имеет большой опыт реализации комплексных проектов в различных индустриях и широкий охват рынка. «Цифровые Технологии и Платформы» обладает экспертизой и опытом поддержки производства и капитального строительства, системного управления промышленной безопасностью, поддержки корпоративных информационных систем.

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель
Цифровизация

«Объединение экспертизы ГК Softline и компетенций компании «Цифровые Технологии и Платформы» создает прочную основу для достижения совместных целей и реализации стратегических инициатив. Это партнерство станет важным шагом на пути к инновационному развитию и укреплению лидерских позиций обеих сторон на рынке цифровых решений для промышленных компаний», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Для нас сотрудничество с ГК Softline — это важное событие, которое дает нам новые возможности для масштабирования наших решений и выхода на новые рынки. Совместно мы сможем предложить промышленным заказчикам комплексные, высокотехнологичные продукты, отвечающие самым актуальным требованиям цифровой трансформации. Уверен, что объединение наших компетенций позволит ускорить реализацию крупных проектов, повысить эффективность производственных процессов и создать дополнительную ценность для клиентов. Мы рады началу этого партнерства и смотрим в будущее с уверенностью и амбициозными планами», — сказал Валерий Фокин, генеральный директор ЦТиП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще