Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Formula V начинает продажи новых блоков питания Formula AP-MM в России

Formula V, производитель компьютерных корпусов, блоков питания и систем воздушного охлаждения, объявляет о запуске новой линейки блоков питания AP-MM, предлагающей различные мощности от 400 Вт до 750 Вт. Эти блоки питания соответствуют стандарту 80 PLUS 230V EU. Об этом CNews сообщили представители Formula V.

Блоки питания серии AP-MM 80 Plus White разработаны для максимальной энергоэффективности в своей ценовой категории.

Всю начинку блока производитель строит только из проверенных комплектующих. Фабрика проводит контроль качества на каждом этапе.

Для удобства кабель-менеджмента в блоках питания данной серии используются плоские кабели, при этом длина кабелей позволяет дотянуться даже до самых удаленных частей системного блока. В блоках питания используются японские конденсаторы.

Серия включает в себя блоки питания мощностью от 400Вт до 750Вт.

Основные характеристики

Основной японский конденсатор Nichicon обеспечивает долговечность и стабильность работы. ERP 2013 Lot 6: соответствие европейским нормам энергопотребления.

12-сантиметровый вентилятор с гидроподшипником и интеллектуальным термоконтролем обеспечивает бесшумную работу. В блоках питания есть защита от перенапряжения (OVP), пониженного напряжения (UVP), перегрузки (OPP) и короткого замыкания (SCP).

Корпус оптимизирован для оптимального воздушного потока. Входное напряжение: AC 200-240VAC, 5A, 50 Гц. Выходные параметры: +3,3В/16А, +5В/18A, +12В/56,25A, -12В/0,3A, +5VSB/2.5A. Общая мощность: 400 Вт, 450 Вт, 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 700 Вт, 750 Вт.

Блоки питания уже в продаже по стоимости: AP-400MM – 3250 руб.; AP-450MM – 3310 руб.; AP-500MM – 3690 руб.; AP-550MM – 4070 руб.; AP-600MM – 4360 руб.; AP-650MM – 4580 руб.; AP-700MM – 4900 руб.; AP-750MM – 5170 руб.

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Formula V-Line — тайваньская компания, основанная в 2012 г. Основные линейки продукции включают в себя компьютерные корпуса, блоки питания и системы воздушного охлаждения для компьютеров.