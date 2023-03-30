США крушат мировые ИТ: «Бьют по Китаю, а страдает Тайвань»

Из-за санкций США против Китая скоро начнут страдать другие страны. Попытки Штатов задушить китайскую ИТ-индустрию привели к росту государственных инвестиций в нее и созданию импортонезависимых технологий проектирования и выпуска микросхем. Тайвань окажется первой страной, кто пострадает в случае окончательного перехода КНР на свои чипы и свое же их производство.

Прицел сбит

Многочисленные санкции США, направленные на уничтожение китайской ИТ-индустрии, привели к совершенно противоположному эффекту. Удары по Китаю несут реальную угрозу ИТ-сектору Тайваня, пишет The Register.

С таким заявлением выступил председатель совета директоров компании MediaTek Цай Минг-кай (Tsai Ming-kai). Он обеспокоен тем, что Китай со временем перестанет закупать у Тайваня микросхемы и арендовать производственные мощности, поскольку сможет и чипы самостоятельно разрабатывать, и фабрики по их выпуску возводить, оснащая их импортонезависимым оборудованием для литографии.

«Новые правила экспортного контроля США в отношении китайского сектора передовых чипов побудили китайское правительство направить средства в сектор технологий производства чипов. Мы считаем, что тайваньские компании по разработке микросхем, возможно, будут первыми, кто пострадает от этого», — заявил Цай Минг-кай.

MediaTek, в теории, тоже может оказаться под ударом. Это крупнейший производитель мобильных чипов в мире, продукцию которой можно встретить в сотнях моделей смартфонов и планшетов китайских вендоров. К примеру, ее CPU используются в мобильных устройствах Xiaomi, Poco, Redmi, Oppo, Realme и пр.

Реальная угроза

Проблемы, озвученные председателем совета директоров MediaTek, он описал в документе под названием «Белая книга о политике в области проектирования интегральных схем Тайваня» (Taiwan IC Design Industry Policy White Paper), который подготовил совместно с Тайваньской ассоциацией полупроводниковой промышленности (TSIA) и Digitimes, под названием.

В документе утверждается, что если власти Тайваня не предпримут каких-либо дополнительных действий в направлении развития ИТ-индустрии страны, то она очень быстро потеряет значительную часть доли мирового рынка чипов. Речь, вероятно, не только об отгрузке готовых чипов, но и об их производстве — в Тайване существуют компании UMC и TSMC, где последняя — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем. Свыше половины всех чипов в II квартале 2022 г. выпустила именно она.

Цай Минг-кай отметил, что нарастающее влияние Китая на мировой рынок микросхем, спровоцированное санкциями США, угрожает не только полупроводниковой отрасли Тайваня как таковой, но и людям, занятым в ней. На начало 2023 г. в ней трудилось около 52 тыс. человек.

Что делать

Авторы документа выдвинули несколько предложений по ускорению развития полупроводниковой индустрии Тайваня. В первую очередь это, разумеется, деньги — они предлагают нарастить объемы инвестиций в эту отрасль. Также авторы утверждают, что необходимо заняться поиском ценных кадров, в том числе и за рубежом.

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Среди мер, которые позволят Тайваню и дальше оставаться сильным игроком в сегменте разработки и производства чипов, значится рост темпов открытия новых научно-исследовательских центров. Вместе с этим они предлагают властям страны не мешать и даже содействовать консолидации и интернационализации отрасли.

Кто у кого списал

Предложения по развитию тайваньского производства полупроводников в первом приближении не содержат невыполнимых задач. Но также в них нет и ничего оригинального — за месяц до заявлений Цай Минг-кая почти идентичный план был озвучен китайскими учеными. Только касался он китайской ИТ-индустрии, а не тайваньской.

Как сообщал CNews, китайский план был подготовлен учеными из Академии наук КНР, и в нем, в отличие от тайваньского документа, три пункта вместо шести. Основные из них — это щедрые денежные вливания в исследования и поиск специалистов с последующим обеспечением их хорошей зарплатой и признанием. Третий пункт заключается в сосредоточении на нужных направлениях развития, без отвлечения на малополезные технологии.

Этот план власти КНР начали реализовывать задолго до его публикации. Еще в середине декабря 2022 г. стало известно об их намерении вложить в развитие полупроводниковой промышленности страны свыше 1 трлн юаней (около $143 млрд). Деньги пойдут, в том числе, на стимулирование разработок китайских технологий литографии — здесь КНР пока еще сильно зависит от других государств, чем активно пользуются США.

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Однако степень этой зависимости постепенно сокращается — осенью 2022 г. компания SMIC, китайский конкурент тайваньской TSMC, заявила об освоении импортонезависимых 14-нанометровых норм производства.

Параллельно с этим компания Huawei, которую TSMC по приказу США еще весной 2020 г. исключила из списка своих клиентов, в марте 2023 г. создала программный комплекс для проектирования процессоров, в котором нет иностранных технологий. Ранее, до санкций она использовала для создания своих CPU решения американских и европейских компаний. Своим новым творением Huawei намерена поделиться с другими китайскими компаниями, занимающимися проектированием микросхем .