Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены

Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11, 11 Pro и 11 Pro+ с ценами от $187. Все три мобильника характеризуются в первую очередь большими экранами, емкими аккумуляторами и отсутствием процессоров Qualcomm – в них стоят современные чипы MediaTek. Старшие модели по своему дизайну напоминают последнее поколение Apple iPhone. Появление аппаратов в России не за горами, но их цены в российской рознице пока не установлены.



Желанные бюджетники Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала три новых смартфона линейки Redmi Note, одной из самых популярных в своем модельном ряду, в том числе и в России. Серия состоит из моделей Redmi Note 11, 11 Pro и Pro+.

Разработчики моделей Redmi Note 11 Pro и Pro+ явно вдохновлялись iPhone 12 и iPhone 13. Смартфоны имеют те же плоские грани, чего не было в устройствах Redmi Note с момента выхода четвертого поколения в 2016 г. Обычный Redmi Note 11 имеет классические скругленные грани.

По данным портала GizmoChina, цены на линейку Redmi Note 11 начинаются с отметки $187 (13,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 октября 2021 г.). За эти деньги в Китае можно приобрести базовый Redmi Note 11 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Комплектации 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ обойдутся, соответственно, в $203 (14,3 тыс. руб.), $234 (16,5 тыс. руб.) и $266 (18,8 тыс. руб.).

Дата российской премьеры новинок Xiaomi не установлена

Для двух других телефонов предусмотрено по три комплектации. Redmi Note 11 Pro доступен в версиях 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ и стоит $250 (17,6 тыс. руб.), $297 (21 тыс. руб.) и $328 (23,1 тыс. руб.). Redmi Note 11 Pro+ поставляется с теми же объемами памяти по цене $297 (21 тыс. руб.), $328 (23,1 тыс. руб.) и $359 (25,3 тыс. руб.) соответственно.

Российские цены на смартфоны и доступные для россиян их комплектации пока неизвестны. Но они могут оказаться заметно выше китайских. Это доказывают примеры имиджевого Xiaomi Mi Mix 3 и недавнего бюджетника Redmi 10.

Пока нет данных, когда именно смартфоны появятся в российской рознице, и по какой цене. Представители Xiaomi на соответствующий запрос CNews ответили: «Традиционно все модели этой серии доходят до российского рынка, и относительно одиннадцатого поколения нет причин ожидать, что будет исключение. В настоящий момент мы не можем точно сказать, когда линейка Redmi Note 11 поступит в продажу в России, но хотим обратить ваше внимание на то, что номенклатура и набор спецификаций китайских и индийских моделей могут существенно отличаться от глобальных и российских. Таким образом, я бы не рекомендовал опираться на китайский модельный ряд при прогнозировании появления новой линейки на российском рынке».

Возможности младшей модели

Redmi Note 11 с классическим дизайном, самый доступный в новой линейке, поставляется с большим Full HD-экраном на 6,6 дюйма по диагонали, частота обновления которого повышена до 90 Гц. Рядом с верхней гранью в нем расположено отверстие под фронтальную камеру на 16 Мп.

Redmi Note 11 исполнен в пластике

Основной блок камер хоть и выглядит массивным, но на деле состоит всего лишь из двух сенсоров – базового 50 Мп и ультраширокоугольного 8 Мп.

В телефоне заявлена минимальная защита от влаги по стандарту IP53, плюс есть батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой до 33 Вт по USB-C.

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Смартфон характеризуется 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 810 на восьми ядрах в двух кластерах – два мощных Cortex A76 на 2,4 ГГц и шесть обычных Cortex A55 с частотой 2 ГГц. Встроена графика – Mali-G57 MC2.

Невысокая стоимость Redmi Note 11 включает оперативную память стандарта LPDDR4X и скоростной накопитель UFS 2.2. Есть поддержка двух SIM-карт и отсутствующих в России сетей пятого поколения (5G), а вот слот microSD не упомянут. Смартфон весит 195 граммов при толщине почти 9 мм. В его распоряжении есть ИК-сенсор, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и полный спектр модулей беспроводной связи, за исключением чипа NFC для бесконтактной оплаты.

Redmi в стиле iPhone

В смартфоны Redmi Note 11 Pro и Pro+ компания Xiaomi установила процессор MediaTek Dimensity 920 образца августа 2021 г. Новейший чип выдает свыше 500 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu 9 и более 2600 баллов в GeekBench 5 в многоядерном режиме. Это 6-нанометровый 8-ядерный CPU с двумя ядрами Cortex A78 (2,5 ГГц) и шестью Cortex A55 (2 ГГц).

Сходство Redmi Note 11 Pro и Pro+ с iPhone более чем очевидно

В обоих смартфонах используются модули памяти UFS 2.2 (накопитель) и LPDDR4X (RAM). Если в обычном Redmi Note 11 стоит экран IPS, то здесь используется панель AMOLED производства Samsung на 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и усиленным стеклом Gorilla Glass 5. В плане камер оба мобильника идентичны – спереди стоит сенсор на 16 Мп, а сзади установлен тройной модуль: основная матрица Samsung HM2 на 108 Мп дополнена датчиками на 8 и 2 Мп.

По дизайну Redmi 11 Pro и Pro+ идентичны

Оба телефона получили стереодинамики JBL, вход под наушники (в Redmi Note 11 он тоже есть), дактилоскоп в кнопке включения, защиту от влаги IP53, а также модули Wi-Fi 6 и NFC. ИК-сенсор тоже на месте, как и прошивка MIUI 12.5 на базе Android 11. Будущие модели смартфонов Redmi могут лишиться этой оболочки.

Камера - одно из главных отличий 11 Pro и Pro+ от конкурентов

Единственное, чем различаются смартфоны – это их система питания. Redmi Note 11 Pro получил аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Тем временем в Redmi Note 11 Pro+ стоит батарея емкостью всего 4500 мАч, но зато она может зарядиться всего за 15 минут при помощи 120-ваттного блока питания, входящего в комплект поставки. Толщина смартфонов составляет 8,34 мм, а масса равна 204 граммам.