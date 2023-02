В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта

Китайские ученые придумали, как быстро избавить китайское производство полупроводников от западных санкций и зависимости от иностранных технологий. Их план включает масштабные инвестиции в исследования, а денежные поощрения специалистов, которые эти исследования будут проводить. Авторы плана уверены, что это позволит развивать отрасль столь же высокими темпами, какие задали США и Южная Корея.

План готов. Дело за реализацией

Ученые из Академии наук Китая разработали план по защите национальной полупроводников отрасли от западных санкций, пишет The Register. Эти меры включают в первую очередь фундаментальные исследования в области физики полупроводников – без этого, считают ученые, КНР не сможет построить жизнеспособную ИТ-промышленность.

Свои идеи специалисты изложили в статье под названием «Укрепление конструкции основных полупроводниковых возможностей и освещение “маяка” полупроводниковой самостоятельности и самосовершенствования» (Strengthening the construction of basic semiconductor capabilities and lighting the ‘beacon’ of semiconductor self-reliance and self-improvement). Ее написали академики Луо Цзюньвэй (Luo Junwei)и Ли Шушен (Li Shushen).

Кадры решают все

В своем труде академики Луо Цзюньвэй и Ли Шушен утверждают, что все, что Китаю нужно делать для достижения независимости и величия своей полупроводниковой отрасли – а это исследовать правильные темы. Но без квалифицированных кадров реализовать это невозможно, поэтому стране необходимо искать находить таланты для проведения этих исследований. Этих талантов нужно поощрять как материально, то есть деньгами, так и морально – восхваляя за их заслуги и вложенные в свои труды усилия.

Проводить научные изыскания «в стол», то есть никак ими не пользоваться – это путь в никуда. Нужно в обязательном порядке коммерциализировать работу исследователей, чтобы созданные ими технологии или открытые явления использовались в производстве микросхем.

Это три основных шага к тому, чтобы Китай «мог сидеть сложа руки и наслаждаться преимуществами отечественного кремния», считают авторы статьи.

Нужно больше патентов

Луо Цзюньвэй и Ли Шушен не обошли стороной и проблему всех современных ИТ-компаний во всем мире – патенты, принадлежащие кому-нибудь другому, но только не им. Академики пишут, что это настоящая беда для современного Китая – по их мнению, создание и проектирование микросхем с использованием существующих технологий неизбежно будет означать использование чьей-либо защищенной интеллектуальной собственности.

Поэтому пара призывает китайскую политику в области полупроводников «активно продвигать дух ученых, стремящихся к оригинальности, и сопротивляться низкоуровневым повторяющимся последующим исследованиям». Другими словами, они просят властей поощрять специалистов, способных придумать что-то новое в ИТ-сфере, а не задвигать их в дальний угол в угоду тем, кто просто копирует чужие идеи с минимальными изменениями.

Правильное заимствование у других стран

В настоящее время КНР очень страдает от деструктивного влияния Запада на ее отрасль информационных технологий. Она развивается очень медленно, и виноваты в этом в первую очередь США. Власти этой страны делают все, чтобы уничтожить полупроводниковое производство Китая, в частности, запрещают одним компаниям поставлять в Поднебесную оборудование для выпуска микросхем, другим – закупать в КНР компоненты для своей техники. Вдобавок они добавляют китайские ИТ-компании в свой «черный список», лишая их доступа к технологиям и патентам.

В числе пострадавших – компания YMTC, некогда суперперспективный производитель чипов памяти, всего за семь лет существования построивший современную фабрику с полным циклом производства и достраивавший второй, еще более продвинутый завод. YMTC находится под американскими санкциями лишь с декабря 2022 г., но это уже успело привести к массовым увольнениям, в том числе инженеров.

План, который составили Луо Цзюньвэй и Ли Шушен, должен свести вероятность повтора такой ситуации к нулю. Академики уверены, что многочисленные исследования нужно проводить по примеру Южной Кореи и США – эти страны в поисках инноваций регулярно выходят за рамки хорошо изученной физики полупроводников.

Все несколько сложнее

В статье рассматривается, в основном, теоретическая сторона производства полупроводников, а практическая упоминается лишь вскользь. Между тем, это тоже большая проблема для Китая – страна может найти талантливых ученых, профинансировать их исследования, наладить выпуск чипов без иностранного оборудования она пока не в состоянии.

США играют и на этом – например, они всячески мешают голландской компании ASML поставлять в КНР «железо» для литографии. Это крупнейший вендор такой аппаратуры в мире. Подобное приводит к многочисленным скандалам – в феврале 2023 г. CNews писал, что Китай, лишившись доступа к оборудованию, несколько раз был вынужден красть у ASML ее технологии и наработки.

Руководство ASML совершенно не устраивает такое положение дел. Суды с Китаем идут полным ходом, но компания очень хочет поставлять свою продукцию в эту страну без оглядки на Новый свет. Это желание вылилось в своего рода протест – в январе 2023 г. топ-менеджеры ASML заявили, что больше не будут слушаться США в этом вопросе.