Крестьяне против ИТ. Из-за сельского бунта отменено строительство первого в мире 1-нанометрового завода чипов

TSMC отказалась от строительства первого в мире 1-нанометрового завода на севере Тайваня. Местные жители запротестовали против этого и компания пошла у них на поводу. Сейчас она ищет новую площадку для стройки, и в этом ей помогают власти острова.

Население против прогресса

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) была вынуждена отказаться от планов уникального завода по производству микросхем по суперсовременному техпроцессу 1 нм. Это пока недосягаемый уровень для всех остальных производителей чипов, но перейти на эти нормы TSMC пока не суждено из-за бунта сельских жителей.

Как пишет Reuters, TSMC намеревалась возвести фабрику в северной части Тайваня, где преобладает именно сельское население. Местные жители, узнав, что скоро у них появится далеко не самый экологичный сосед, который, к тому же, претендует на их земли, устроили протест. Они открыто заявили, что не намерены переезжать куда бы то ни было только лишь потому, что техногиганту, пусть и крупнейшему на местном и мировом рынках производства микросхем (доля более 50% в 2022 г.), вздумалось поставить свой завод именно здесь.

Совершенно не в русском стиле

TSMC не стала применять различные тактики, широко используемые в России, когда кому-то очень надо что-то построить, а владелец земли или постройки в этом конкретном месте не соглашается покинуть территорию. Также она решила не пытаться договориться с местными жителями – вместо всего этого она просто отменила планы по строительству своего завода. Пока неизвестно, как это скажется на ее финансах, но компания, теоретически, рискует упустить шанс стать первой, кто освоит 1-нанометровое производство.

В настоящее время TSMC наладила массовый выпуск 3-нанометровых микросхем, и это мировой рекорд – более тонкие нормы пока что не освоил никто. Но корейская Samsung, главный конкурент TSMC на этом рынке, тоже вплотную подошла к 3-нанометровому производству, и промедление TSMC со строительством своего нового завода, вероятно, могло бы дать Samsung хорошую фору.

Нужна помощь государства

Отказавшись от постройки новой фабрики на севере Тайваня, TSMC прибегла к помощи администрации государственного научного пара Тайваня. Вместе они намерены «оценить землю на Тайване, подходящую для строительства заводов по производству полупроводников (to evaluate land in Taiwan suitable for building semiconductor fabs). К моменту выпуска материала альтернативные площадки для строительства 1-нанометровой фабрики найдены не были.

Тем временем TSMC занимается постройкой еще одного завода, не столь прогрессивного, но тоже пока уникального. На юго-западе Тайваня из земли постепенно вырастает строение, внутри которого будет осуществляться производство микроэлектроники по 2-нанометровому техпроцессу. Сроки сдачи объекта не раскрываются, но местные власти весьма положительно относятся к тому, что крупнейший в мире вендор микросхем будет развивать производство именно на их территории.

Свой 2-нанометровый завод TSMС строит в городе Гаосюн. Его мэр поспешил заверить компанию, что в городе с лихвой хватит и воды, и электричества, и свободных площадей, если TSMC надумает открыть в нем еще один или несколько заводов. Не исключено, что несостоявшийся 1-нанометровый завод в итоге «переедет» с севера Тайваня на юго-запад.

В родном доме и стены помогают

TSMС, как и многие другие производители полупроводников, не ограничивается только лишь своей страной в выборе мест для запуска новых производство. Как у американской Intel есть заводы в Азии, так и TSMC в настоящее время строит фабрику в Аризоне (США), а также ищет возможности для появления ее нового завода где-нибудь в границах Европы.

Вероятно, власти Тайваня понимают, что если для 1-нанометровой фабрики TSMC места на острове не найдется, то она может попытаться построить его в другой стране. Крупное производство – это всегда много рабочих мест и большие отчисления в госбюджет в виде налогов. Министр экономки Тайваня Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) в числе первых отреагировала на отказ TSMC строить свой завод на севере острова из-за протеста местных жителей. Она заявила, что тайваньское правительство окажет всестороннюю помощь TSMC в решении ее потребностей в земле, воде и электроэнергии, учитывая, что производство полупроводников является одной из наиболее важных отраслей промышленности острова.

Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому бизнес-коммуникации