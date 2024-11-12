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Merlion стала официальным дистрибьютором компьютерных комплектующих Montech в России

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с тайваньской компанией Telon Co., Ltd., владельцем бренда компьютерных комплектующих Montech.

Telon Co., Ltd. работает в тайваньской ИТ-индустрии более 30 лет. Компания Montech была создана в 2016 г. Известна своей репутацией производителя инновационных решений в сфере игровых ПК. Несмотря на то, что компания достаточно молодая, у нее есть большой потенциал – бренд Montech уже успешен на тайваньском рынке и теперь стремится расшириться на весь мир. Среди своих основных ценностей вендор отмечает доступность продукции для широкого круга пользователей, её надежность, удобство использования, доверие клиентов.

В качестве официального дистрибьютора Merlion привез в Россию первую партию достаточно узкого ассортимента продукции, который включает системы охлаждения и корпуса. В ближайших планах – расширение ассортимента и номенклатуры доступных продуктов Montech.

Merlion не единственный российский дистрибутор Montech на данный момент, но единственный, у которого товар на складе в наличии, отмечают в компании.

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